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Группа ФСК хочет построить рядом с подмосковным Видным 1,5 млн кв. м жилья

В этом районе сейчас очень высокая конкуренция жилищных проектов, отмечают эксперты
Антон Филатов
Ведомости

В Ленинском районе Московской области появится еще два крупных жилых комплекса. Местное министерство жилищной политики, как сказано на его сайте, в начале марта утвердило проекты планировок территорий общей площадью более 80 га недалеко от г. Видное. Из документов следует, что девелопером жилых комплексов, которые планируется возвести на этих участках, выступит фирма «Лидер девелопмент». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», она входит в ГК ФСК Владимира Воронина. Представитель последней подтвердил, что она намерена на 54 га в д. Тарычево построить квартал под названием «Первый Южный». Его общая площадь составит 1 млн кв. м, он будет состоять из 14 корпусов. Первая очередь проекта, по его словам, будет введена в эксплуатацию уже в 2025 г. Еще один жилой микрорайон – на 500 000 кв. м – ФСК хочет возвести в д. Сапроново, говорит представитель девелопера. Площадь участка – 29 га, на нем будет построено девять домов, проект будет называться «Первый Донской».

ФСК специализируется на строительстве многоквартирных домов. По данным Единого реестра застройщиков, она занимает 6-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России, в стадии строительства у нее сейчас находится около 1,4 млн кв. м жилья. Среди ее проектов – жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со ст. м. «Калужская». Выручка группы ФСК в 2022 г. составила 174,1 млрд руб. Владелец группы – бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных