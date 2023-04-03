Группа ФСК хочет построить рядом с подмосковным Видным 1,5 млн кв. м жилья

В Ленинском районе Московской области появится еще два крупных жилых комплекса. Местное министерство жилищной политики, как сказано на его сайте, в начале марта утвердило проекты планировок территорий общей площадью более 80 га недалеко от г. Видное. Из документов следует, что девелопером жилых комплексов, которые планируется возвести на этих участках, выступит фирма «Лидер девелопмент». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», она входит в ГК ФСК Владимира Воронина. Представитель последней подтвердил, что она намерена на 54 га в д. Тарычево построить квартал под названием «Первый Южный». Его общая площадь составит 1 млн кв. м, он будет состоять из 14 корпусов. Первая очередь проекта, по его словам, будет введена в эксплуатацию уже в 2025 г. Еще один жилой микрорайон – на 500 000 кв. м – ФСК хочет возвести в д. Сапроново, говорит представитель девелопера. Площадь участка – 29 га, на нем будет построено девять домов, проект будет называться «Первый Донской».