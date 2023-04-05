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Финский фонд SATOhomes может уйти из России

Компания ищет покупателя на 500 квартир в Санкт-Петербурге
Антон Филатов
satodom.ru

Финский инвестфонд SATOhomes, который занимается сдачей квартир в аренду, решил продать свой российский бизнес. Об этом «Ведомостям» рассказали два его партнера. По их словам, для этих целей компания наняла консалтинговую фирму CORE.XP. Представитель последней от комментариев отказался. Запросы в финский и российский офисы SATOhomes остались без ответов.

Финская компания, в портфеле которой сейчас находится 25 000 апартаментов, работает в России около восьми лет. В 2015 г., как писал «Деловой Петербург», она приобрела за 1,5 млрд руб. 200 квартир в Санкт-Петербурге для последующей сдачи в аренду. На конец прошлого года, судя по финансовой отчетности фонда, ему принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах города. Среди них – «Ориенталь» на Барочной улице, Aston Graftio на ул. Графтио, «Дом на Детской, 18А», «Морской, 33» на Морском проспекте и проч. Один из консультантов уточняет, что сейчас у SATOhomes 518 квартир общей площадью 35 900 кв. м. По его словам, инвестфонду также принадлежит 327 парковочных мест в этих домах. Рыночная стоимость российских активов на конец прошлого года составляла 60,4 млн евро (5,2 млрд руб. по курсу ЦБ), сказано в финансовом отчете. Примерно столько фонд и хочет выручить за свои российские активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных