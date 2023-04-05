Финский фонд SATOhomes может уйти из России

Финская компания, в портфеле которой сейчас находится 25 000 апартаментов, работает в России около восьми лет. В 2015 г., как писал «Деловой Петербург», она приобрела за 1,5 млрд руб. 200 квартир в Санкт-Петербурге для последующей сдачи в аренду. На конец прошлого года, судя по финансовой отчетности фонда, ему принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах города. Среди них – «Ориенталь» на Барочной улице, Aston Graftio на ул. Графтио, «Дом на Детской, 18А», «Морской, 33» на Морском проспекте и проч. Один из консультантов уточняет, что сейчас у SATOhomes 518 квартир общей площадью 35 900 кв. м. По его словам, инвестфонду также принадлежит 327 парковочных мест в этих домах. Рыночная стоимость российских активов на конец прошлого года составляла 60,4 млн евро (5,2 млрд руб. по курсу ЦБ), сказано в финансовом отчете. Примерно столько фонд и хочет выручить за свои российские активы.