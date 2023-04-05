На территории «Большого сити» появится крупный многофункциональный комплекс

Мэрия Москвы разрешила построить в Магистральном переулке рядом со Звенигородским шоссе крупный многофункциональный комплекс (МФК). Это следует из документа, опубликованного 31 марта на сайте Москомархитектуры. В нем сказано, что общая площадь проекта составит 55 000 кв. м, из которых более 51 000 кв. м придется на офисы и апарт-отель (в равных пропорциях). Сейчас на данном участке находится складской комплекс «Сити-бокс» на 4000 кв. м, и его, судя по документам Москомархитектуры, планируется сохранить. Самим объектом управляет девелоперская компания KR Properties миллиардера Александра Клячина. Ее генеральный директор Сергей Матюхин подтвердил, что именно она и будет заниматься реализацией проекта в Магистральном переулке. Другие подробности он не сообщил.