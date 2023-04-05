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На территории «Большого сити» появится крупный многофункциональный комплекс

KR Properties Александра Клячина хочет построить офис и апарт-отель
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэрия Москвы разрешила построить в Магистральном переулке рядом со Звенигородским шоссе крупный многофункциональный комплекс (МФК). Это следует из документа, опубликованного 31 марта на сайте Москомархитектуры. В нем сказано, что общая площадь проекта составит 55 000 кв. м, из которых более 51 000 кв. м придется на офисы и апарт-отель (в равных пропорциях). Сейчас на данном участке находится складской комплекс «Сити-бокс» на 4000 кв. м, и его, судя по документам Москомархитектуры, планируется сохранить. Самим объектом управляет девелоперская компания KR Properties миллиардера Александра Клячина. Ее генеральный директор Сергей Матюхин подтвердил, что именно она и будет заниматься реализацией проекта в Магистральном переулке. Другие подробности он не сообщил.

KR Properties специализируется на строительстве офисов, апартаментов и жилья. Среди ее проектов – деловые кварталы «Красная Роза», «Рассвет» и «Даниловская мануфактура», клубные дома Kuznetsky Most 12 by Lalique и «Мюр & Мерилиз» в Столярном переулке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных