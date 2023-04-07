Группа ПИК продала крупный участок в Новороссийске

Группа ПИК продала крупный участок в НовороссийскеХолдинг Ava Group может построить там жилой комплекс почти на 300 000 кв. м
Группа компаний «Ава» (основное юридическое лицо инвестиционно-строительного холдинга Ava Group) выкупила у ГК ПИК фирму «Специализированный застройщик «Мегастрой». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 марта этого года. «Мегастрою», как следует из выписок из Росреестра, принадлежит несколько участков в Южном районе Новороссийска. Представитель Ava Group уточнил, что их общая площадь около 19 га. Что она планирует на них построить, он не уточнил, сообщив лишь, что это будет проект комплексного развития территории. Представитель ПИК от комментариев отказался.
Ava Group, как сказано на ее сайте, была основана в 2007 г. Основной владелец и президент холдинга – бизнесмен Ваган Арутюнян. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у компании находится 648 762 кв. м недвижимости. У Ava Group есть проекты в Сочи (ЖК «Кислород» и «Летний»), Анапе (Avanta) и Краснодаре (Fresh и Novella), говорит представитель девелопера. Приобретение участков в Новороссийске, по его словам, даст группе возможность нарастить их число на Черноморском побережье.