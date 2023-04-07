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Группа ПИК продала крупный участок в Новороссийске

Холдинг Ava Group может построить там жилой комплекс почти на 300 000 кв. м
Дарья Молоткова
Виталий Тимкив / ТАСС

Группа компаний «Ава» (основное юридическое лицо инвестиционно-строительного холдинга Ava Group) выкупила у ГК ПИК фирму «Специализированный застройщик «Мегастрой». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 марта этого года. «Мегастрою», как следует из выписок из Росреестра, принадлежит несколько участков в Южном районе Новороссийска. Представитель Ava Group уточнил, что их общая площадь около 19 га. Что она планирует на них построить, он не уточнил, сообщив лишь, что это будет проект комплексного развития территории. Представитель ПИК от комментариев отказался.

Ava Group, как сказано на ее сайте, была основана в 2007 г. Основной владелец и президент холдинга – бизнесмен Ваган Арутюнян. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у компании находится 648 762 кв. м недвижимости. У Ava Group есть проекты в Сочи (ЖК «Кислород» и «Летний»), Анапе (Avanta) и Краснодаре (Fresh и Novella), говорит представитель девелопера. Приобретение участков в Новороссийске, по его словам, даст группе возможность нарастить их число на Черноморском побережье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных