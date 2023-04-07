Группа ПИК продала крупный участок в Новороссийске

Группа компаний «Ава» (основное юридическое лицо инвестиционно-строительного холдинга Ava Group) выкупила у ГК ПИК фирму «Специализированный застройщик «Мегастрой». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 марта этого года. «Мегастрою», как следует из выписок из Росреестра, принадлежит несколько участков в Южном районе Новороссийска. Представитель Ava Group уточнил, что их общая площадь около 19 га. Что она планирует на них построить, он не уточнил, сообщив лишь, что это будет проект комплексного развития территории. Представитель ПИК от комментариев отказался.