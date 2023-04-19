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Группа ФСК достроит жилой микрорайон «Загородный квартал» в Химках

Ранее этим проектом занималась RDI Group Дмитрия Аксенова и арабская Limitless
Дарья Молоткова Антон Филатов
cian.ru

У ГК ФСК может появиться крупный проект в подмосковных Химках, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, рассматривается возможность застройки 87,8 га в квартале Ивакино. Сам девелопер уже объявил на одной из торговых площадок тендер на «разработку комплексной схемы инженерного обеспечения территории объекта» в этом районе. Кроме того, структура ФСК – «Лидер девелопмент» – указана в презентации («Ведомости» с ней ознакомились) проекта планировки площадки в Ивакине. Представитель группы от комментариев отказался.

Участок, который теперь планирует застраивать ГК ФСК, ранее был частью более масштабной территории (113 га), выделенной под проект «Загородный квартал». Этот комплекс общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье) еще в 2008 г. планировала реализовать группа RDI Group Дмитрия Аксенова и арабская компания Limitless. Партнеры успели начать строительство первой очереди проекта, но затем между ними произошел конфликт. RDI Group хотела передать одному из кредиторов 60 га в Ивакине в счет погашения долга. Арабская же компания посчитала, что ее отстранили от управления проектом, и обратилась в суд. Стороны в итоге подписали мировое соглашение, но от дальнейшего партнерства отказались. Как участок «Загородного квартала» оказался у ФСК, остается неизвестным. Представитель RDI Group на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных