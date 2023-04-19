Группа ФСК достроит жилой микрорайон «Загородный квартал» в Химках

Группа ФСК достроит жилой микрорайон «Загородный квартал» в ХимкахРанее этим проектом занималась RDI Group Дмитрия Аксенова и арабская Limitless
У ГК ФСК может появиться крупный проект в подмосковных Химках, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней. По их словам, рассматривается возможность застройки 87,8 га в квартале Ивакино. Сам девелопер уже объявил на одной из торговых площадок тендер на «разработку комплексной схемы инженерного обеспечения территории объекта» в этом районе. Кроме того, структура ФСК – «Лидер девелопмент» – указана в презентации («Ведомости» с ней ознакомились) проекта планировки площадки в Ивакине. Представитель группы от комментариев отказался.
Участок, который теперь планирует застраивать ГК ФСК, ранее был частью более масштабной территории (113 га), выделенной под проект «Загородный квартал». Этот комплекс общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье) еще в 2008 г. планировала реализовать группа RDI Group Дмитрия Аксенова и арабская компания Limitless. Партнеры успели начать строительство первой очереди проекта, но затем между ними произошел конфликт. RDI Group хотела передать одному из кредиторов 60 га в Ивакине в счет погашения долга. Арабская же компания посчитала, что ее отстранили от управления проектом, и обратилась в суд. Стороны в итоге подписали мировое соглашение, но от дальнейшего партнерства отказались. Как участок «Загородного квартала» оказался у ФСК, остается неизвестным. Представитель RDI Group на запрос «Ведомостей» не ответил.