Группа ФСК достроит жилой микрорайон «Загородный квартал» в Химках

Участок, который теперь планирует застраивать ГК ФСК, ранее был частью более масштабной территории (113 га), выделенной под проект «Загородный квартал». Этот комплекс общей площадью 730 000 кв. м (из которых 530 000 кв. м должно было прийтись на жилье) еще в 2008 г. планировала реализовать группа RDI Group Дмитрия Аксенова и арабская компания Limitless. Партнеры успели начать строительство первой очереди проекта, но затем между ними произошел конфликт. RDI Group хотела передать одному из кредиторов 60 га в Ивакине в счет погашения долга. Арабская же компания посчитала, что ее отстранили от управления проектом, и обратилась в суд. Стороны в итоге подписали мировое соглашение, но от дальнейшего партнерства отказались. Как участок «Загородного квартала» оказался у ФСК, остается неизвестным. Представитель RDI Group на запрос «Ведомостей» не ответил.