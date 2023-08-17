Банк «Траст» нашел покупателя на бывший универмаг Микаила Шишханова на юго-западе Москвы

Банк «Траст» нашел покупателя на бывший универмаг Микаила Шишханова на юго-западе МосквыКомплекс «Ясенево» может перейти выходцам из новосибирского ритейлера «Сибирский гигант»
Компания «Новосибаренда» подала заявку на участие в аукционе по продаже 100% долей ООО «Контекст», которому принадлежит универмаг «Ясенево» (14 750 кв. м) на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). С учетом того что «Новосибаренда» стала единственным претендентом на этот актив, торги признали несостоявшимися. Но у конкурсанта есть право приобрести этот объект или отказаться от сделки и вернуть задаток, уточнил представитель банка «Траст», на балансе которого и находится этот актив. Он также добавил, что на данный момент сделка не завершена. Впрочем, по словам двух консультантов, работавших с «Ясенево», «Новосибаренда» намерена заключить договор купли-продажи в ближайшее время.
Основным владельцем самой компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», является бизнесмен Николай Манцуров. Это сын Александра Манцурова, бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области и сооснователя некогда крупного ритейлера «Сибирский гигант» (гипермаркеты «Гигант» и супермаркеты «Горожанка»), который прекратил существование несколько лет назад. Манцуров-младший сейчас, судя по всему, занимается недвижимостью. По крайней мере, он входит в совет директоров компании «Райдекс», в портфеле которой есть объекты в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. В частности, в российской столице ей принадлежит торговый центр «Рассказовка» рядом с одноименной станцией метро. Кроме того, компания несколько лет назад выкупила на торгах в рамках банкротства бывшей структуры бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова офисный комплекс «Тропикано» на Красной Пресне. Сейчас он переименован в «Сибирь».