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Консалтинговая компания Ricci инвестирует в строительство жилья в Индонезии

Азиатские страны лояльны к россиянам, а у курортных проектов там высокая доходность
Дарья Молоткова
Freepik

Консалтинговая компания Ricci открыла новое направление для инвестиций в девелопмент в развивающихся странах – Ricci Capital. Об этом «Ведомостям» рассказал ее управляющий партнер Владимир Авдеев. По его словам, на острове Бали (Индонезия) Ricci Capital намерена в партнерстве с местными девелоперами запустить четыре жилых проекта общей площадью 55 000 кв. м. Общий объем инвестиций в проекты составит $60 млн, уточнил Авдеев. Строительство первого комплекса общей площадью 12 000 кв. м в курортном районе Нуса-Дуа уже началось совместно с индонезийской компанией Mirah Investment & Development, говорит он. Представитель Mirah на запрос «Ведомостей» не ответил. Но информацию о планах Ricci подтвердили два консультанта, работающие в Азии. Выбор Индонезии Авдеев объясняет тем, что местные власти «довольно лояльно» настроены по отношению к инвесторам из нашей страны, при этом сам регион активно развивается. Другие страны, куда планирует инвестировать Ricci Capital, Авдеев не назвал.

Ricci была создана в 2005 г. Компания предоставляет брокерские и консалтинговые услуги в различных сегментах недвижимости. Акционеры и управляющие партнеры компании – Авдеев и Алексей Богданов. Они же займутся и развитием Ricci Capital. Компания также предоставляет консалтинговые услуги в Дубае. Финансовые показатели Ricci не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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