Консалтинговая компания Ricci инвестирует в строительство жилья в Индонезии

Консалтинговая компания Ricci открыла новое направление для инвестиций в девелопмент в развивающихся странах – Ricci Capital. Об этом «Ведомостям» рассказал ее управляющий партнер Владимир Авдеев. По его словам, на острове Бали (Индонезия) Ricci Capital намерена в партнерстве с местными девелоперами запустить четыре жилых проекта общей площадью 55 000 кв. м. Общий объем инвестиций в проекты составит $60 млн, уточнил Авдеев. Строительство первого комплекса общей площадью 12 000 кв. м в курортном районе Нуса-Дуа уже началось совместно с индонезийской компанией Mirah Investment & Development, говорит он. Представитель Mirah на запрос «Ведомостей» не ответил. Но информацию о планах Ricci подтвердили два консультанта, работающие в Азии. Выбор Индонезии Авдеев объясняет тем, что местные власти «довольно лояльно» настроены по отношению к инвесторам из нашей страны, при этом сам регион активно развивается. Другие страны, куда планирует инвестировать Ricci Capital, Авдеев не назвал.