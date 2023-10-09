Сергей Гордеев перестал быть контролирующим акционером ГК ПИК

Гордеев на самом деле продал долю в ГК ПИК, уверены консультант, работавший с компанией, а также один из партнеров девелопера. Но кто выступает реальным покупателем 20%, им неизвестно. Логичным такую сделку называет и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. По ее словам, любой инвестор входит в тот или иной актив на определенный период и выходит из него после роста его рыночной цены. Она напоминает, что капитализация девелопера только за последние пять лет выросла почти в 2 раза. По данным Московской биржи, рыночная стоимость ГК ПИК на 6 октября составляла 481,1 млрд руб. (к примеру, в октябре 2018 г. этот показатель составлял около 250 млрд руб.). Исходя из этого, Гордеев мог выручить за 20% акций 96,2 млрд руб. Один из консультантов, работавших с ГК ПИК, а также один из партнеров компании не исключают, что бизнесмен и вовсе может выйти из уставного капитала группы.