Сергей Гордеев перестал быть контролирующим акционером ГК ПИК

Сергей Гордеев перестал быть контролирующим акционером ГК ПИКЭксперты не исключают, что он может полностью выйти из капитала компании
Бизнесмен Сергей Гордеев снизил свою долю капитала в ГК ПИК с 52,49 до 32,49%, сообщила сама компания. Из ее раскрытия также следует, что 20% акций застройщика получил закрытый паевой инвестиционный фонд «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость «Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания» (ЦТК). Представитель Гордеева от комментариев оказался. Гендиректор ЦТК Кирилл Кубушка отказался раскрыть пайщиков фонда и условия сделки. Но, по его словам, она была совершена на рыночных условиях.
Гордеев на самом деле продал долю в ГК ПИК, уверены консультант, работавший с компанией, а также один из партнеров девелопера. Но кто выступает реальным покупателем 20%, им неизвестно. Логичным такую сделку называет и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. По ее словам, любой инвестор входит в тот или иной актив на определенный период и выходит из него после роста его рыночной цены. Она напоминает, что капитализация девелопера только за последние пять лет выросла почти в 2 раза. По данным Московской биржи, рыночная стоимость ГК ПИК на 6 октября составляла 481,1 млрд руб. (к примеру, в октябре 2018 г. этот показатель составлял около 250 млрд руб.). Исходя из этого, Гордеев мог выручить за 20% акций 96,2 млрд руб. Один из консультантов, работавших с ГК ПИК, а также один из партнеров компании не исключают, что бизнесмен и вовсе может выйти из уставного капитала группы.