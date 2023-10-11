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Созданная O1 Properties сеть Space 1 откроет гибкий офис в «Лужниках»

В последнее время коворкинги все чаще открываются в торговых центрах и спортивных объектах
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Созданная O1 Properties сеть Space 1 откроет гибкий офис на территории «Лужников» в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель и подтвердил представитель спортивного комплекса. Сам офис займет более 2500 кв. м (320 рабочих мест), открытие его запланировано на следующий год, уточнил представитель Space 1. Впрочем, в перспективе компания намерена увеличить его площадь до 5000 кв. м, говорят два консультанта, работавшие с ней.

Новый гибкий офис будет находиться в здании Большой спортивной арены (221 000 кв. м), уточняют консультанты. Она является частью спортивного комплекса, который занимает порядка 150 га. Всего на его территории находится 80 строений, в числе которых также Малая спортивная арена, аквакомплекс и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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