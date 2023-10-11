Созданная O1 Properties сеть Space 1 откроет гибкий офис в «Лужниках»В последнее время коворкинги все чаще открываются в торговых центрах и спортивных объектах
Созданная O1 Properties сеть Space 1 откроет гибкий офис на территории «Лужников» в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель и подтвердил представитель спортивного комплекса. Сам офис займет более 2500 кв. м (320 рабочих мест), открытие его запланировано на следующий год, уточнил представитель Space 1. Впрочем, в перспективе компания намерена увеличить его площадь до 5000 кв. м, говорят два консультанта, работавшие с ней.
Новый гибкий офис будет находиться в здании Большой спортивной арены (221 000 кв. м), уточняют консультанты. Она является частью спортивного комплекса, который занимает порядка 150 га. Всего на его территории находится 80 строений, в числе которых также Малая спортивная арена, аквакомплекс и проч.
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