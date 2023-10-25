Газпромбанк продал бизнес-центр «Бульварное кольцо» в центре Москвы

Газпромбанк продал бизнес-центр «Бульварное кольцо» в центре МосквыНовым владельцем офиса на Чистопрудном бульваре стала структура, ранее связанная с группой ВТБ
Связанная с Газпромбанком компания «ГПБ развитие активов» закрыла сделку по продаже расположенного на Чистопрудном бульваре в центре Москвы бизнес-центра «Бульварное кольцо» (8200 кв. м) компании «Сбережения плюс». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом. Представитель «ГПБ развитие активов» и управляющий фондом «Рентный доход ПРО» (находится под управлением «Сбережения плюс») Алексей Стрелецкий информацию о сделке подтвердили. Ее сумму они раскрывать не стали, но, по словам Стрелецкого, комплекс будет оплачен как собственными средствами, так и за счет заемного финансирования. Сам актив будет внесен в ЗПИФ, уточнил он. В Nikoliers, которая выступала консультантом данной транзакции, от комментариев отказались.
«Сбережения плюс», судя по информации с ее сайта, специализируется на управлении фондами (инвестиционными, паевыми инвестиционными, негосударственными пенсионными). Собственники компании сейчас не раскрываются, по данным «СПАРК-Интерфакса». Сама она до марта 2022 г. называлась «ВТБ капитал пенсионный резерв», говорится в «СПАРК-Интерфаксе». Но после февраля прошлого года группа ВТБ сообщила, что передала все свои инвестиционные подразделения, включая брокера и управляющую компанию, «третьим лицам». Сейчас «Сбережения плюс» не связана с группой, говорят консультанты.