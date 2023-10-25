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Газпромбанк продал бизнес-центр «Бульварное кольцо» в центре Москвы

Новым владельцем офиса на Чистопрудном бульваре стала структура, ранее связанная с группой ВТБ
Дарья Молоткова
boulevard-ring.bc-moscow.ru

Связанная с Газпромбанком компания «ГПБ развитие активов» закрыла сделку по продаже расположенного на Чистопрудном бульваре в центре Москвы бизнес-центра «Бульварное кольцо» (8200 кв. м) компании «Сбережения плюс». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом. Представитель «ГПБ развитие активов» и управляющий фондом «Рентный доход ПРО» (находится под управлением «Сбережения плюс») Алексей Стрелецкий информацию о сделке подтвердили. Ее сумму они раскрывать не стали, но, по словам Стрелецкого, комплекс будет оплачен как собственными средствами, так и за счет заемного финансирования. Сам актив будет внесен в ЗПИФ, уточнил он. В Nikoliers, которая выступала консультантом данной транзакции, от комментариев отказались.

«Сбережения плюс», судя по информации с ее сайта, специализируется на управлении фондами (инвестиционными, паевыми инвестиционными, негосударственными пенсионными). Собственники компании сейчас не раскрываются, по данным «СПАРК-Интерфакса». Сама она до марта 2022 г. называлась «ВТБ капитал пенсионный резерв», говорится в «СПАРК-Интерфаксе». Но после февраля прошлого года группа ВТБ сообщила, что передала все свои инвестиционные подразделения, включая брокера и управляющую компанию, «третьим лицам». Сейчас «Сбережения плюс» не связана с группой, говорят консультанты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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