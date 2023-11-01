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На российский рынок выходит новый международный гостиничный оператор

Ближневосточная Rotana Hotels возьмет в управление два отеля в Московском регионе
Дарья Молоткова Антон Филатов
Rotana Hotels

Международный гостиничный оператор Rotana Hotels будет управлять двумя отелями в Москве, принадлежащими девелоперу Amtel Properties. Один объект находится на Коровинском шоссе (201 номер) в Москве, другой – на Дмитровском шоссе (164 номера) в Московской области, оба отеля относятся к категории «4 звезды». Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон. Ранее оба объекта работали под брендом британского гостиничного оператора Holiday Inn. Но в 2022 г. владелец бренда, Interсontinental Hotel Group (IHG), объявил о прекращении работы в России на фоне «режимов санкций Великобритании, США и ЕС, а также постоянных и растущих проблем с работой здесь». Теперь же гостиницы Amtel Properties будут называться Edge by Rotana.

Для международного оператора это будут первые отели в России. Сама Rotana была создана бизнесменами Нассером аль-Новаисом и Селимом аль-Зэйром в 1992 г. Штаб-квартира компании находится в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), там же в 1993 г. открылся ее первый объект. Сейчас Rotana владеет и управляет более чем 100 отелями на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе. Всего в ее портфель входит несколько брендов – Rotana Hotels & Resorts, Centro Hotels by Rotana, Rayhaan Hotels & Resorts by Rotana, Arjaan Hotel Apartments by Rotana, Edge by Rotana и The Residences by Rotana. Открытие двух отелей под новой вывеской станет «отправной точкой» для дальнейшего роста бизнеса в России, пояснил аль-Новаис через представителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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