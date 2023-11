На российский рынок выходит новый международный гостиничный оператор

Для международного оператора это будут первые отели в России. Сама Rotana была создана бизнесменами Нассером аль-Новаисом и Селимом аль-Зэйром в 1992 г. Штаб-квартира компании находится в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), там же в 1993 г. открылся ее первый объект. Сейчас Rotana владеет и управляет более чем 100 отелями на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе. Всего в ее портфель входит несколько брендов – Rotana Hotels & Resorts, Centro Hotels by Rotana, Rayhaan Hotels & Resorts by Rotana, Arjaan Hotel Apartments by Rotana, Edge by Rotana и The Residences by Rotana. Открытие двух отелей под новой вывеской станет «отправной точкой» для дальнейшего роста бизнеса в России, пояснил аль-Новаис через представителя.