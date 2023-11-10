На месте заводов «Топаз» и «Аметист» на юго-востоке Москвы может появиться жилье

На месте заводов «Топаз» и «Аметист» на юго-востоке Москвы может появиться жильеКомпания, связанная с ГК ПИК, стала победителем аукциона по продаже имущества этих предприятий
АО «Баланс инвестиций» стало владельцем имущества завода «Топаз» и конструкторского бюро «Аметист», расположенных на юго-востоке Москвы. Как следует из выписок Росреестра, с которыми ознакомились «Ведомости», сделки по приобретению принадлежащих этим предприятиям комплекса зданий на 56 300 кв. м и земельных участков на 5,4 га на Южнопортовой улице были закрыты 2 и 3 ноября. На сайте Российского аукционного дома (РАД) сказано, что торги по продаже этих активов прошли еще в конце сентября, сам аукцион признан состоявшимся, но итоговый протокол до сих пор не опубликован. Стартовая цена лота составляла 2,9 млрд руб., но из документов следует, что в ходе аукциона участники могли предложить и более низкую цену – до 1,79 млрд руб.
Учредители «Баланса инвестиций» в «СПАРК-Интерфаксе» не раскрываются, их генеральным директором является Зара Колпакова, которая также возглавляет ряд фирм («Корнетъ, «Прогрессия» и проч.), связанных с группой «Платформа». Впрочем, представитель последней уверяет, что она не участвовала в приобретении активов «Топаза» и «Аметиста». Колпакова в данной сделке представляет интересы ГК ПИК, уверяют два консультанта, работавших с этим девелопером. Они напоминают, что участки под предприятиями внесены в проект комплексного развития территории (КРТ) «Южнопортовая 3-15» общей площадью 28 га, в рамках которого планируется строительство 900 950 кв. м недвижимости, из которых 618 950 кв. м – жилье. Из распоряжения Москомархитектуры, опубликованного в конце октября, следует, что планировкой этой площадки будет заниматься структура группы ПИК – ООО «ПИК-УК». Связаться с Колпаковой не удалось, а представитель ГК ПИК подтвердил, что компания действительно будет участвовать в застройке территорий «Аметиста» и «Топаза».