На месте заводов «Топаз» и «Аметист» на юго-востоке Москвы может появиться жилье

Учредители «Баланса инвестиций» в «СПАРК-Интерфаксе» не раскрываются, их генеральным директором является Зара Колпакова, которая также возглавляет ряд фирм («Корнетъ, «Прогрессия» и проч.), связанных с группой «Платформа». Впрочем, представитель последней уверяет, что она не участвовала в приобретении активов «Топаза» и «Аметиста». Колпакова в данной сделке представляет интересы ГК ПИК, уверяют два консультанта, работавших с этим девелопером. Они напоминают, что участки под предприятиями внесены в проект комплексного развития территории (КРТ) «Южнопортовая 3-15» общей площадью 28 га, в рамках которого планируется строительство 900 950 кв. м недвижимости, из которых 618 950 кв. м – жилье. Из распоряжения Москомархитектуры, опубликованного в конце октября, следует, что планировкой этой площадки будет заниматься структура группы ПИК – ООО «ПИК-УК». Связаться с Колпаковой не удалось, а представитель ГК ПИК подтвердил, что компания действительно будет участвовать в застройке территорий «Аметиста» и «Топаза».