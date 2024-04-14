/ Недвижимость

Glorax выходит во Владимир

Девлопер хочет построить там жилой квартал на 550 000 кв. м
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Glorax перед возможным IPO активно расширяет свой портфель проектов. Она намерена застроить бывшую территорию Владимирского моторно-тракторного завода/ Ведомости

Glorax приобрела участок площадью 43 га в Октябрьском районе Владимира. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Основатель последнего Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, на Тракторной улице в этом городе компания намерена возвести крупный жилой микрорайон на 550 000 кв. м, из которых 335 400 кв. м придется на квартиры, остальное – объекты инфраструктуры (школа, детские сады, учебный кластер, физкультурно-оздоровительный центр, поликлиника, паркинг). Начать строительные работы на площадке Glorax планирует уже в IV квартале 2024 г., говорит Биржин. Инвестиции в проект он оценивает в 40 млрд руб.

Glorax была создана в 2014 г. Биржиным, бывшим акционером одного из крупнейших московских девелоперов – Tekta Group. Общий портфель проектов – около 6 млн кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков, в данный момент компания возводит 336 000 кв. м жилья. Glorax изначально работала только в Санкт-Петербурге, однако в последние годы группа активно набирает площадки и в других регионах. Сейчас у нее есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане и Ярославле. Микрорайон во Владимире станет первым жилым комплексом девелопера в этом городе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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