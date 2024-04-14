Glorax выходит во Владимир

Glorax была создана в 2014 г. Биржиным, бывшим акционером одного из крупнейших московских девелоперов – Tekta Group. Общий портфель проектов – около 6 млн кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков, в данный момент компания возводит 336 000 кв. м жилья. Glorax изначально работала только в Санкт-Петербурге, однако в последние годы группа активно набирает площадки и в других регионах. Сейчас у нее есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане и Ярославле. Микрорайон во Владимире станет первым жилым комплексом девелопера в этом городе.