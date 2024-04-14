Glorax выходит во Владимир

Glorax выходит во ВладимирДевлопер хочет построить там жилой квартал на 550 000 кв. м
Glorax приобрела участок площадью 43 га в Октябрьском районе Владимира. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Основатель последнего Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, на Тракторной улице в этом городе компания намерена возвести крупный жилой микрорайон на 550 000 кв. м, из которых 335 400 кв. м придется на квартиры, остальное – объекты инфраструктуры (школа, детские сады, учебный кластер, физкультурно-оздоровительный центр, поликлиника, паркинг). Начать строительные работы на площадке Glorax планирует уже в IV квартале 2024 г., говорит Биржин. Инвестиции в проект он оценивает в 40 млрд руб.
Glorax была создана в 2014 г. Биржиным, бывшим акционером одного из крупнейших московских девелоперов – Tekta Group. Общий портфель проектов – около 6 млн кв. м. По данным Единого ресурса застройщиков, в данный момент компания возводит 336 000 кв. м жилья. Glorax изначально работала только в Санкт-Петербурге, однако в последние годы группа активно набирает площадки и в других регионах. Сейчас у нее есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане и Ярославле. Микрорайон во Владимире станет первым жилым комплексом девелопера в этом городе.