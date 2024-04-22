На территории предприятия «Квант» может появиться крупный жилой комплекс

На территории предприятия «Квант» может появиться крупный жилой комплексГоскомпания Дом.РФ выставила имущество структуры «Роскосмоса» на севере Москвы на продажу
Дом.РФ проведет торги по продаже имущественного комплекса, входящего в госкомпанию «Роскосмос» научно-производственного предприятия (НПП) «Квант» рядом со ст. м. «Алексеевская» на севере Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте самой госкомпании. Там сказано, что на аукцион выставлены два земельных участка на 4,2 га и 10 нежилых зданий на 34 016 кв. м на 3-й Мытищинской улице. Стартовая цена лота – 1,02 млрд руб. Торги должны состояться в конце мая этого года.
НПП «Квант» было создано в 1919 г. на базе бывшей частной мастерской для производства гальванических элементов и батарей. Сейчас основная деятельность организации – разработка и производство систем перевода различных видов энергии в электрическую. Созданные на предприятии системы были установлены на первом в мире искусственном спутнике Земли, на всех кораблях серии «Восток», «Восход» и «Союз», а также на автоматических межпланетных аппаратах, сказано на сайте предприятия. Судя по карте Росреестра, на продажу выставлена лишь часть недвижимости НПП «Квант», другие здания, видимо, продолжат использовать под текущую деятельность компании. Запрос в «Роскосмос» остался без ответа.