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На территории предприятия «Квант» может появиться крупный жилой комплекс

Госкомпания Дом.РФ выставила имущество структуры «Роскосмоса» на севере Москвы на продажу
Екатерина Волкова
Территория НПП «Квант», скорее всего, заинтересует девелоперов жилья: это район с развитой инфраструктурой, а площадка находится в шаговой доступности от метро/ земля.дом.рф

Дом.РФ проведет торги по продаже имущественного комплекса, входящего в госкомпанию «Роскосмос» научно-производственного предприятия (НПП) «Квант» рядом со ст. м. «Алексеевская» на севере Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте самой госкомпании. Там сказано, что на аукцион выставлены два земельных участка на 4,2 га и 10 нежилых зданий на 34 016 кв. м на 3-й Мытищинской улице. Стартовая цена лота – 1,02 млрд руб. Торги должны состояться в конце мая этого года.

НПП «Квант» было создано в 1919 г. на базе бывшей частной мастерской для производства гальванических элементов и батарей. Сейчас основная деятельность организации – разработка и производство систем перевода различных видов энергии в электрическую. Созданные на предприятии системы были установлены на первом в мире искусственном спутнике Земли, на всех кораблях серии «Восток», «Восход» и «Союз», а также на автоматических межпланетных аппаратах, сказано на сайте предприятия. Судя по карте Росреестра, на продажу выставлена лишь часть недвижимости НПП «Квант», другие здания, видимо, продолжат использовать под текущую деятельность компании. Запрос в «Роскосмос» остался без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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