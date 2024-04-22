На территории предприятия «Квант» может появиться крупный жилой комплекс

НПП «Квант» было создано в 1919 г. на базе бывшей частной мастерской для производства гальванических элементов и батарей. Сейчас основная деятельность организации – разработка и производство систем перевода различных видов энергии в электрическую. Созданные на предприятии системы были установлены на первом в мире искусственном спутнике Земли, на всех кораблях серии «Восток», «Восход» и «Союз», а также на автоматических межпланетных аппаратах, сказано на сайте предприятия. Судя по карте Росреестра, на продажу выставлена лишь часть недвижимости НПП «Квант», другие здания, видимо, продолжат использовать под текущую деятельность компании. Запрос в «Роскосмос» остался без ответа.