До 2035 года в деловых районах Москвы может появиться еще 3 млн кв. м офисов

Больше всего офисов – 985 000 кв. м – появится в промзоне «Хорошево», которая является частью «Большого сити» (данный проект охватывает около 3000 га между Ленинградским и Кутузовским проспектами), это примерно в 2 раза больше, чем там есть сейчас (422 000 кв. м). Еще 641 000 кв. м планируется возвести в деловом центре «Москва-сити» (в данный момент там 1,21 млн кв. м площадей). В так называемом проекте «Сити-2» (высотный комплекс на месте квартала 804 микрорайона Камушки) предусмотрено 551 000 кв. м офисной недвижимости (сейчас там бизнес-центров нет), а на Ходынском поле к имеющимся 488 000 кв. м к 2035 г. прибавится еще 431 000 кв. м. Среди крупнейших проектов, которые будут реализованы в этих районах, бизнес-центры Sydney City Towers (156 000 кв. м), «Багратион» (121 450 кв. м), Jois (100 000 кв.м), Icity-2 (95 000 кв. м) и проч.