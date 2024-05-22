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/ Недвижимость

До 2035 года в деловых районах Москвы может появиться еще 3 млн кв. м офисов

Это в 2 раза больше, чем было построено там в последние 10 лет
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшие 11 лет на территории Москвы будет построено 12 млн кв. м новых офисов, подсчитала специально для «Ведомостей» консалтинговая компания CORE.XP. Она учитывала уже анонсированные проекты. По ее данным, четверть этого объема, 3 млн кв. м, появится в ключевых деловых районах столицы – «Большом сити», «Москва-сити», на Ленинградском проспекте и проч. Это в 2 раза больше, чем было возведено там с 2013 г. За последние 10 лет в таких районах появилось лишь 1,4 млн кв. м офисов, сказано в отчете CORE.XP. Данные цифры подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты.

Больше всего офисов – 985 000 кв. м – появится в промзоне «Хорошево», которая является частью «Большого сити» (данный проект охватывает около 3000 га между Ленинградским и Кутузовским проспектами), это примерно в 2 раза больше, чем там есть сейчас (422 000 кв. м). Еще 641 000 кв. м планируется возвести в деловом центре «Москва-сити» (в данный момент там 1,21 млн кв. м площадей). В так называемом проекте «Сити-2» (высотный комплекс на месте квартала 804 микрорайона Камушки) предусмотрено 551 000 кв. м офисной недвижимости (сейчас там бизнес-центров нет), а на Ходынском поле к имеющимся 488 000 кв. м к 2035 г. прибавится еще 431 000 кв. м. Среди крупнейших проектов, которые будут реализованы в этих районах, бизнес-центры Sydney City Towers (156 000 кв. м), «Багратион» (121 450 кв. м), Jois (100 000 кв.м), Icity-2 (95 000 кв. м) и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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