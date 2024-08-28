Структура АФК «Система» может потерять один из своих производственных активов

Из лотовой документации следует, что структура группы «Ситроникс» задолжала одному из своих подрядчиков – фирме «Арсенал-технология» – 88 млн руб. Последняя, как следует из решения московского арбитража, проводила для своего контрагента демонтаж и вывоз медных и волоконно-оптических кабелей связи из колодцев МГТС, но деньги за свою работу так и не получила. В итоге она обратилась в суд и выиграла у «Ситроникс клауда» во всех трех инстанциях. После этого имущество компании в связи с наличием неоплаченного долга было арестовано и выставлено на торги. Запрос в Росимущество остался без ответа. Связаться с представителем «Арсенал-технологии» не удалось. В «Ситрониксе» сообщили, что группа считает данные торги преждевременными.