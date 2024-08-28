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Структура АФК «Система» может потерять один из своих производственных активов

Росимущество из-за долга «Ситроникса» выставило на продажу завод электроники «Квант» в Зеленограде
Екатерина Волкова
tvkvant.ru

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Москве объявило аукцион по продаже имущества АО «Ситроникс клауд» (входит в группу «Ситроникс», принадлежащую АФК «Система»). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что речь идет о части завода «Квант». Само предприятие расположено в Зеленограде, общая площадь зданий, которые планируется продать на торгах, составляет 28 463 кв. м. Аукцион пройдет в самом конце сентября. Стартовая цена лота – 957,9 млн руб. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф говорят, что эта цена соответствует рынку.

Из лотовой документации следует, что структура группы «Ситроникс» задолжала одному из своих подрядчиков – фирме «Арсенал-технология» – 88 млн руб. Последняя, как следует из решения московского арбитража, проводила для своего контрагента демонтаж и вывоз медных и волоконно-оптических кабелей связи из колодцев МГТС, но деньги за свою работу так и не получила. В итоге она обратилась в суд и выиграла у «Ситроникс клауда» во всех трех инстанциях. После этого имущество компании в связи с наличием неоплаченного долга было арестовано и выставлено на торги. Запрос в Росимущество остался без ответа. Связаться с представителем «Арсенал-технологии» не удалось. В «Ситрониксе» сообщили, что группа считает данные торги преждевременными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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