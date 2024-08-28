Структура АФК «Система» может потерять один из своих производственных активов

Структура АФК «Система» может потерять один из своих производственных активовРосимущество из-за долга «Ситроникса» выставило на продажу завод электроники «Квант» в Зеленограде
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) по Москве объявило аукцион по продаже имущества АО «Ситроникс клауд» (входит в группу «Ситроникс», принадлежащую АФК «Система»). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что речь идет о части завода «Квант». Само предприятие расположено в Зеленограде, общая площадь зданий, которые планируется продать на торгах, составляет 28 463 кв. м. Аукцион пройдет в самом конце сентября. Стартовая цена лота – 957,9 млн руб. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф говорят, что эта цена соответствует рынку.
Из лотовой документации следует, что структура группы «Ситроникс» задолжала одному из своих подрядчиков – фирме «Арсенал-технология» – 88 млн руб. Последняя, как следует из решения московского арбитража, проводила для своего контрагента демонтаж и вывоз медных и волоконно-оптических кабелей связи из колодцев МГТС, но деньги за свою работу так и не получила. В итоге она обратилась в суд и выиграла у «Ситроникс клауда» во всех трех инстанциях. После этого имущество компании в связи с наличием неоплаченного долга было арестовано и выставлено на торги. Запрос в Росимущество остался без ответа. Связаться с представителем «Арсенал-технологии» не удалось. В «Ситрониксе» сообщили, что группа считает данные торги преждевременными.