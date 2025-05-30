Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцев

Сильнее всего аренда квартир в мае подорожала в Санкт-Петербурге: по данным «Циана», там съем однушки теперь обходится в 43 200 руб. в месяц, а это на 8% больше, чем было в апреле. Северная столица на первом месте по темпам роста ставок в рейтинге и у сервиса «Яндекс аренда» (+3,6% к апрелю до 41 000 руб.). По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, с марта там снижается объем предложения из-за начала туристического сезона, так как часть лотов весной традиционно переходит в сегмент посуточной аренды. Заметный рост аренды (более 4%), по информации «Циана», также продемонстрировали Пермь и Волгоград. Это связано с изначально более низким уровнем ставок в этих городах, объясняет Попов. «Этажи» также называют Пермь и Волгоград одними из лидеров по темпам роста ставок в мае. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, самая активная динамика наблюдалась в Воронеже (+6%), Краснодаре (+5,5%) и Волгограде (+3,9%).