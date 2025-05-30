Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцев

Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцевЭто связано в том числе со снижением предложения на рынке
Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти, сообщили представители риэлторских агентств и специализированных сервисов. Так, по словам представителя «Циана», к примеру, однокомнатная квартира в мае обойдется потенциальному арендатору в 30 800 руб. в месяц. Это на 1,3% больше, чем было в апреле. При этом темпы роста ставок ускоряются, утверждает собеседник «Ведомостей»: две недели назад аренда подорожала на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, неделю назад – на 0,4%. Таким образом, на рынке происходит сезонная смена тренда, резюмирует он. Представитель «Циана» также напоминает, что рост ставок на российском рынке аренды жилья фиксируется впервые за восемь месяцев: с октября 2024 г. по апрель 2025 г. квартиры подешевели в среднем примерно на 7,5% (до 30 400 руб. в месяц).
Об увеличении ставок аренды говорят и другие эксперты. Так, представитель портала «Мир квартир» утверждает, что съем квартир в мае в городах-миллионниках подорожал в среднем на 2% по сравнению с апрелем до 37 226 руб. за квартиру в месяц. В компании «Этажи» сообщают, что рост в этом месяце составил до 1,5%. А вот в сервисе «Яндекс аренда» никакого увеличения ставок пока не наблюдают. По информации его представителя, в мае они остались на уровне 34 000 руб. в среднем (-0,6% к апрелю). Правда, в отличие от остальных игроков эта компания рассчитывает не среднюю, а медианную стоимость аренды квартир всех типов.
Сильнее всего аренда квартир в мае подорожала в Санкт-Петербурге: по данным «Циана», там съем однушки теперь обходится в 43 200 руб. в месяц, а это на 8% больше, чем было в апреле. Северная столица на первом месте по темпам роста ставок в рейтинге и у сервиса «Яндекс аренда» (+3,6% к апрелю до 41 000 руб.). По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, с марта там снижается объем предложения из-за начала туристического сезона, так как часть лотов весной традиционно переходит в сегмент посуточной аренды. Заметный рост аренды (более 4%), по информации «Циана», также продемонстрировали Пермь и Волгоград. Это связано с изначально более низким уровнем ставок в этих городах, объясняет Попов. «Этажи» также называют Пермь и Волгоград одними из лидеров по темпам роста ставок в мае. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, самая активная динамика наблюдалась в Воронеже (+6%), Краснодаре (+5,5%) и Волгограде (+3,9%).
При этом в Москве средние ставки в мае продолжали снижаться. По данным «Этажей», съем студий и однокомнатных квартир в столице подешевел за месяц на 0,3% до 66 800 руб., двухкомнатных – на 0,7% до 109 220 руб. По информации «Циана», стоимость найма московских однушек за май в среднем сократилась на 0,9% до 62 900 руб. Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова связывает снижение ставок в Москве с существенным ростом предложения.
Помимо столицы наем в мае подешевел еще в пяти крупных городах, считают в «Циане». «Яндекс аренда» сообщает, что за месяц медианная ставка снизилась в семи мегаполисах. Сильнее всего в Воронеже (-5,1% до 23 000 руб.), Нижнем Новгороде (-5% до 33 000 руб.), Екатеринбурге (-3,3% до 34 000 руб.).
Арендодатели начали постепенно готовиться к периоду пикового спроса и индексации тарифов на ЖКХ во второй половине лета, объясняет рост ставок Павлинова. Попов связывает смену тренда с активизацией арендаторов. По его словам, у многих подходят к концу договоры, заключенные прошлым летом. Одновременно падают объемы нового предложения на рынке из-за того, что ввод новых домов смещается на конец года, а лотов с отделкой в них становится меньше, добавляет эксперт. Если в феврале 2025 г. на рынке городов-миллионников было представлено 3650 квартир в недавно сданных корпусах, то в мае их стало немногим больше 3000 (годом ранее, в мае 2024 г., – свыше 4000). Как следствие, сезонное увеличение спроса на фоне незначительного снижения общего объема предложения привело к росту цен, поясняет Попов.
При этом относительно сезонного пика сентября 2024 г. ставки продолжают падать во всех мегаполисах страны. По данным «Циана», средняя стоимость найма однокомнатных квартир к сентябрю сократилась в среднем на 8,7%. Медианная цена аренды всех типов квартир, по информации «Яндекс аренды», просела на 17,8%. Как отмечает Попов, предложение арендных квартир по-прежнему на 88% выше уровня сентября 2024 г. Сильнее всего ставки упали в Волгограде (-30,4% до 25 000 руб.) и Самаре (-28,3% до 28 000 руб.), а также Москве (-25,7% до 85 000 руб.), сообщает «Яндекс аренда». По мнению руководителя сервиса Романа Жукова, это может быть связано с вымыванием самых дешевых лотов на фоне высокого спроса сентября 2024 г.
В результате предложение в тот период состояло в основном из дорогих квартир, а затем начало восстанавливаться за счет более бюджетных лотов, объясняет он. В Москве же на динамику ставок, по его словам, сильно повлияла большая доля бывших новостроек на рынке долгосрочной аренды.
Годовой же рост ставок (к маю 2024 г.) «Яндекс аренда» и «Циан» оценивают в 8,6 и 11,6% соответственно. По данным представителя первого сервиса, больше всего за год подорожал наем квартир в Уфе (+20,9% до 25 000 руб.) и Санкт-Петербурге (+17,1% до 41 000 руб.). По словам Жукова, здесь также свою роль сыграл выход на рынок инвестиционных квартир.