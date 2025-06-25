Вакансия на основных торговых улицах Москвы достигла минимума

Но максимальная доля свободных помещений стрит-ритейла сосредоточена в Столешниковом переулке. По данным IBC Real Estate, там пустует 27% блоков, по информации CMWP – 33%. Годовой рост вакансии обе компании оценивают в 8 п.п. По словам Ногай, это связано с тем, что многие помещения там занимали международные бренды, которые свернули бизнес в России, но не разорвали договоры аренды. Однако в 2024 г. сроки этих соглашений начали истекать. Как следствие, к концу прошлого года в Столешниковом переулке резко увеличилась доля свободных площадей. Но, подчеркивает эксперт, по сравнению с мартом 2025 г. вакансия в локации все же сократилась на 3 п.п., так как торговые площади бывшего Kiton занял новый флагман Ekonika.