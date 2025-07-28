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Главная / Недвижимость /

Бюджет сделки на рынке элитного жилья Москвы за год вырос почти в 1,5 раза

Это связано не только с ростом цен, но и с увеличением спроса на более дорогие проекты
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средний бюджет сделки на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы по итогам первого полугодия 2025 г. достиг 195 млн руб., говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с январем – июнем прошлого года он вырос на 42%, а за два года – на 70%. Цена квадратного метра за те же периоды увеличилась на 37 и 56% до 1,7 млн руб. Агентство «Intermark городская недвижимость» приводит такие же данные по стоимости реализованного квадрата, но, по его расчетам, за год он подорожал лишь на 24%, а за два – на 38%. Бюджет сделки в первой половине 2025 г. составил 216 млн руб., говорит представитель этой компании. Это на 31,2% больше, чем было годом ранее, и на 51% – чем в январе – июне 2023 г.

Застройщики выводы консультантов и брокеров подтверждают. Например, по данным компании «Балчуг девелопмент», общий бюджет сделки за последний год увеличился на 30–35%, а за два года – на 60–65%, говорит ее директор Ирина Соболева. Главная причина – рост цен предложения на фоне высокого спроса, появления новых дорогих проектов и расширения инструментов продаж, уточняет основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. А по словам партнера компании Develika Петра Барсукова, на это также влияет стремление состоятельных граждан к диверсификации активов в условиях высокой инфляции. По данным «Intermark городской недвижимости», средняя стоимость лотов на первичном рынке элитного жилья в первом полугодии выросла на 29% год к году. В Kalinka Ecosystem говорят об удорожании 1 кв. м в объявлениях за этот же период на 22% до 2,15 млн руб. В NF Group утверждают, что стоимость квадрата увеличилась на 34% за год и на 44% за два года – до 2,2 млн руб.

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