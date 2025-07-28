Бюджет сделки на рынке элитного жилья Москвы за год вырос почти в 1,5 раза

Средний бюджет сделки на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы по итогам первого полугодия 2025 г. достиг 195 млн руб., говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с январем – июнем прошлого года он вырос на 42%, а за два года – на 70%. Цена квадратного метра за те же периоды увеличилась на 37 и 56% до 1,7 млн руб. Агентство «Intermark городская недвижимость» приводит такие же данные по стоимости реализованного квадрата, но, по его расчетам, за год он подорожал лишь на 24%, а за два – на 38%. Бюджет сделки в первой половине 2025 г. составил 216 млн руб., говорит представитель этой компании. Это на 31,2% больше, чем было годом ранее, и на 51% – чем в январе – июне 2023 г.