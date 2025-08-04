Почти половина крупнейших девелоперов жилья России сократили выручку

На снижение выручки у отдельных девелоперов могло повлиять и сокращение у них числа новых проектов, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Среди таких компаний он называет «Самолет» и Level Group. По данным Macon, у первого девелопера объемы строительства за год упали на 6% до 5 млн кв. м. А, к примеру, у А101 – на 18% до 1,2 млн кв. м. Level Group, по словам Мамохиной, в последний год не выводила в продажу новых объектов, а также запланированных очередей в уже реализующихся комплексах, так как из-за изменения формата их согласование в Москве требует больше времени. Но до конца года девелопер намерен запустить ряд проектов, что «в совокупности с начавшимся снижением ключевой ставки благоприятно скажется на объемах продаж и выручке».