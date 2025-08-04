Почти половина крупнейших девелоперов жилья России сократили выручку

Почти половина крупнейших девелоперов жилья России сократили выручкуЭто связано с отменой льготной ипотеки и отсутствием дешевых кредитов
У девяти из 20 крупнейших по объемам жилищного строительства девелоперов страны (по данным Единого реестра застройщиков) по итогам первого полугодия 2025 г. упала выручка, сообщает консалтинговая компания Macon со ссылкой на госкомпанию Дом.РФ. Сильнее всего этот показатель год к году сократился у ГК «Югстройинвест» (на 45% до 29 млрд руб.), ГК «Точно» (на 43% до 10 млрд руб.) и холдинга Setl Group (на 41% до 52 млрд руб.). Среди других компаний Macon называет «Расцветай», «Эталон», «Самолет», А101, Level Group и «Бруснику».
С расчетами Macon в целом согласны и в сервисе «Пульс продаж новостроек». По его данным, у ГК «Точно» выручка упала на 42,9%, у «Эталона» – на 42,1%, у «Югстройинвеста» – на 41,4%, у Setl Group – на 36,5%, у А101 – на 36,4%. При этом представитель Macon подчеркивает, что почти никто из этих застройщиков не снизил активность в плане строительства жилья. Напротив, многие из них ее увеличили.
Сокращение поступлений от реализации жилья подтверждают и сами застройщики. Более половины игроков, входящих в топ-10 крупнейших девелоперов по объемам продаж, продемонстрировали снижение выручки относительно прошлого года, говорит директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. Представитель Setl Group связывает это с падением спроса на новостройки в связи с отменой льготной ипотеки с июля 2024 г. и ужесточением условий по другим программам.
Ситуацию усугубил рост ключевой ставки и, как следствие, резкое удорожание кредитов, добавляют эксперты. При этом, как подчеркивает Мамохина, в первой половине прошлого года, особенно во II квартале, спрос на новостройки находился на пике как раз в связи с ожиданием завершения льготной ипотеки.
Так, в июне 2024 г. территориальное управление Росреестра зарегистрировало только в Москве 10 469 договоров долевого участия в строительстве, тогда как в аналогичном месяце этого года их стало на 48,3 % меньше. Падение выручки застройщиков в январе – июне 2025 г. во многом является следствием рекордных показателей первого полугодия прошлого года, соглашается представитель «Брусники».
Кроме того, аналитики, как правило, в своих расчетах не учитывают сделки в уже сданных домах, поэтому поступления от реализации жилья могли быть больше, обращает внимание представитель Setl Group. К примеру, у его компании выручка в январе – июне 2025 г. уменьшилась год к году только на 32,9% В отчете группы «Эталон» за первое полугодие 2025 г. сообщается, что продажи у девелопера сократились лишь на 21% до 62,2 млрд руб. В ГК «Точно», ГК «Югстройинвест», ГК «Расцветай» и А101 на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель «Самолета» говорит, что компания не комментирует свои финансовые результаты до официальной публикации отчетности.
Динамика выручки у того или иного девелопера в целом зависит прежде всего от региона и сегмента рынка, в котором он работает, отмечают эксперты. После отмены льготной ипотеки сильнее всего спрос упал на массовое жилье, покупатели которого больше зависели от государственных субсидий. Соответственно, в сложной ситуации оказались застройщики, которые возводят новостройки стандарт- и комфорт-класса в регионах с большими объемами такого жилья, а значит, и высокой конкуренцией, поясняет руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Среди таких субъектов директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская называет Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск. Там, по ее словам, спрос оказался крайне чувствителен к снижению доступности ипотеки.
По данным Дом.РФ, среди крупнейших регионов по объемам строительства жилья в январе – июне 2025 г. сильнее всего упали продажи в Краснодарском крае (на 46%), Новосибирской (на 42%) и Свердловской (на 39%) областях. ГК «Точно» и «Югстройинвест», например, как следует из информации на их сайтах, возводят жилье в том числе в Краснодаре и Ростове-на-Дону, Setl Group и «Эталон» – в Санкт-Петербурге, ГК «Расцветай» – в Новосибирске и Санкт-Петербурге, «Брусника» – в Новосибирске и Екатеринбурге.
На снижение выручки у отдельных девелоперов могло повлиять и сокращение у них числа новых проектов, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Среди таких компаний он называет «Самолет» и Level Group. По данным Macon, у первого девелопера объемы строительства за год упали на 6% до 5 млн кв. м. А, к примеру, у А101 – на 18% до 1,2 млн кв. м. Level Group, по словам Мамохиной, в последний год не выводила в продажу новых объектов, а также запланированных очередей в уже реализующихся комплексах, так как из-за изменения формата их согласование в Москве требует больше времени. Но до конца года девелопер намерен запустить ряд проектов, что «в совокупности с начавшимся снижением ключевой ставки благоприятно скажется на объемах продаж и выручке».
У пяти застройщиков из топ-20 (ЛСР, ФСК, Dogma, «Гранель» и «Талан») поступления от продаж жилья за год практически не изменились, по данным Macon. А шесть компаний смогли увеличить выручку, даже несмотря на снижение поддержки ипотечного рынка со стороны государства. Среди таких девелоперов ССК (+102%, до 38 млрд руб.), «Развитие» (+86%, до 10 млрд руб.), «Донстрой» (+54%, до 100 млрд руб.), ПИК (+12%, до 228 млрд руб.), MR Group (+11%, до 48 млрд руб.) и «Страна девелопмент» (+9%, 28 млрд руб.). «Пульс продаж новостроек» среди крупнейших застройщиков с наибольшим ростом поступлений от реализации квартир называет «Развитие» (+78,8%), «Донстрой» (+24,5%), «Гранель» (+11,6%) и MR Group (+7,6%).
ПИК, по словам Сырцова, смогла добиться увеличения этого показателя за счет масштабных скидок. А, к примеру, у «Донстроя» и MR Group продажи почти не зависят от условий на ипотечном рынке, так как эти компании специализируются на строительстве дорогого жилья в Москве, объясняют эксперты. Что касается ССК, которая работает в основном в Краснодарском крае, то, по словам руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, большая часть оставшегося в регионе спроса приходится именно на этого застройщика.
В целом же объем поступлений на эскроу-счета от продажи жилья по всей стране в первом полугодии 2025 г. сократился год к году на 13% до 2,25 трлн руб., по данным «Циана». Девелоперам предстоит пройти непростой путь трансформации, говорит партнер компании Develika Петр Барсуков. По его словам, рынок, вероятно, будет работать в условиях снижения спроса, сложностей с финансированием, увеличения сроков реализации проектов, дефицита рабочей силы и роста стоимости оборудования по меньшей мере в ближайшие два года.