Бывшая структура ВТБ, похоже, нашла покупателя на 5-звездочную гостиницу в Сочи

Единственным претендентом на отель стала компания топ-менеджера туроператора Fun & Sun, принадлежавшего структурам Мордашова
Екатерина Волкова
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Правильные решения» подала единственную заявку на участие в торгах по продаж 100% ООО «Пансионат Камелия», на балансе которого находится 5-звездочный курортный комплекс «Swissotel Resort Сочи Камелия» в Краснодарском крае. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Сам аукцион признан несостоявшимся, но, согласно его условиям, организатор процедуры – компания «ВИМ сбережения» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») – может заключить договор купли-продажи с этой фирмой. «Ведомости» направили запрос в «ВИМ сбережения».

«Правильные решения», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 75% принадлежит Тарасу Демуре, который в 2022 г. выкупил у структур миллиардера Алексея Мордашова аналогичную долю в крупном туроператоре Fun & Sun. Сейчас Демура, как сказано на его сайте, является председателем совета директоров этой компании. Еще 25% в «Правильных решениях» – у ООО «ФС холдинг» бизнесмена Игоря Воскресенского. Последний вместе с фирмой «Инженерные изыскания» (портал Cnews в этом году писал, что она поставляет электроэнергию для «Северстали» Мордашова) владеет компанией «Стальсервис». Собственником одной из ее структур ранее была ПАО «Северсталь». Представитель Мордашова уверяет, что бизнесмен не имеет отношения к покупке сочинского отеля.

