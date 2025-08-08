Бывшая структура ВТБ, похоже, нашла покупателя на 5-звездочную гостиницу в Сочи

«Правильные решения», по данным «СПАРК-Интерфакса», на 75% принадлежит Тарасу Демуре, который в 2022 г. выкупил у структур миллиардера Алексея Мордашова аналогичную долю в крупном туроператоре Fun & Sun. Сейчас Демура, как сказано на его сайте, является председателем совета директоров этой компании. Еще 25% в «Правильных решениях» – у ООО «ФС холдинг» бизнесмена Игоря Воскресенского. Последний вместе с фирмой «Инженерные изыскания» (портал Cnews в этом году писал, что она поставляет электроэнергию для «Северстали» Мордашова) владеет компанией «Стальсервис». Собственником одной из ее структур ранее была ПАО «Северсталь». Представитель Мордашова уверяет, что бизнесмен не имеет отношения к покупке сочинского отеля.