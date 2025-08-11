Производитель водки «Царская» консолидирует склады

Производитель водки «Царская» консолидирует складыПод эти цели компания «Ладога» арендовала более 40 000 кв. м в логистическом парке в Домодедове
Дистрибутор и производитель алкогольных напитков «Ладога» договорился с девелопером PNK Group об аренде у него 42 000 кв. м складов в индустриальном парке «PNK Домодедово-2» на юге Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. В PNK Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Но в «Ладоге» информацию о сделке подтвердили. По словам ее президента Вениамина Грабара, сосредоточение складских мощностей в одном месте повысит эффективность логистики холдинга и укрепит его позиции на рынке. Ранее компания арендовала помещения в складских комплексах в Пушкине и Климовске, а теперь решила консолидировать их в «PNK Домодедово-2», уточнил он.
«Ладога» основана Грабаром в 1995 г. в Санкт-Петербурге. Изначально она занималась дистрибуцией алкоголя из-за рубежа, а позднее запустила собственное производство ликероводочной продукции в Ленинградской области. Сейчас у компании восемь линий общей мощностью 10 млн дал в год. Среди ее брендов водка «Царская», джин Barrister, виски «Крутояр» и Fowler’s, ром Cool Skeleton, аперитив Ligare, коньяк Roullet.