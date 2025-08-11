Производитель водки «Царская» консолидирует склады

Дистрибутор и производитель алкогольных напитков «Ладога» договорился с девелопером PNK Group об аренде у него 42 000 кв. м складов в индустриальном парке «PNK Домодедово-2» на юге Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. В PNK Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Но в «Ладоге» информацию о сделке подтвердили. По словам ее президента Вениамина Грабара, сосредоточение складских мощностей в одном месте повысит эффективность логистики холдинга и укрепит его позиции на рынке. Ранее компания арендовала помещения в складских комплексах в Пушкине и Климовске, а теперь решила консолидировать их в «PNK Домодедово-2», уточнил он.