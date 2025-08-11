Девелоперы элитного жилья увеличивают число проектов класса делюкс в Москве

Девелоперы элитного жилья увеличивают число проектов класса делюкс в МосквеИ спрос, и маржинальность у таких объектов сейчас выше, чем у премиальных
Объем нового предложения элитного жилья сегмента делюкс в Москве по итогам 2025 г. увеличится на 5% год к году до 429 лотов, прогнозирует в своем исследовании консалтинговая компания NF Group. Там сказано, что девелоперы должны вывести на рынок в общей сложности 2278 дорогих квартир и апартаментов. При этом количество лотов премиального класса за этот период сократится на 41% до 1849 шт. Таким образом, доля делюкс-проектов в общем объеме предложения элитного жилья может вырасти за год с 11 до 19%. И это является одной из причин снижения объемов строительства в этом сегменте, говорится в отчете NF Group. Делюкс-проекты, как правило, меньше по площади и числу лотов, чем премиальные, объясняется там.
Роста рынка делюкс по итогам 2025 г. ожидает и компания Kalinka Ecosystem. По ее данным, с начала года в Москве уже стартовало шесть таких проектов вместо пяти годом ранее. В премиум же сегменте за этот период вышло только два таких комплекса – в 2024 г. их было пять. В этом году в продажу вышло четыре новых элитных объекта, указывают в NF Group. Это «Дом Соболева», «Рождественка 8», Clos 17 и One. И только последний позиционируется как премиальный.