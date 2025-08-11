Девелоперы элитного жилья увеличивают число проектов класса делюкс в Москве

Объем нового предложения элитного жилья сегмента делюкс в Москве по итогам 2025 г. увеличится на 5% год к году до 429 лотов, прогнозирует в своем исследовании консалтинговая компания NF Group. Там сказано, что девелоперы должны вывести на рынок в общей сложности 2278 дорогих квартир и апартаментов. При этом количество лотов премиального класса за этот период сократится на 41% до 1849 шт. Таким образом, доля делюкс-проектов в общем объеме предложения элитного жилья может вырасти за год с 11 до 19%. И это является одной из причин снижения объемов строительства в этом сегменте, говорится в отчете NF Group. Делюкс-проекты, как правило, меньше по площади и числу лотов, чем премиальные, объясняется там.