Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дорожать

Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дорожатьЭто следствие снижения ключевой ставки Центробанка
Средняя стоимость проданных квартир на вторичном рынке российских городов-миллионников достигла 182 329 руб., говорится в исследовании группы «Плюс» (риэлторское направление девелопера «Самолет»). По ее данным, это на 1,3% больше, чем было в предыдущий месяц. Цены в сделках с готовыми квартирами действительно растут, подтверждают в компании «Этажи». В июле, по словам ее представителя, такие лоты подорожали на 3,37% до 146 815 руб. Таким образом, вторичное жилье, как замечают эксперты, вновь начало дорожать. В июне его стоимость, наоборот, снизилась по отношению к маю на 1,2%, по данным группы «Плюс», и на 0,8% – по подсчетам «Этажей».
Цены на готовые квартиры растут благодаря резкому росту востребованности такой недвижимости, говорят опрошенные эксперты. По словам исполнительного директора «Этажей» Юлии Бочарниковой, интерес к ним в среднем по стране в июле подскочил сразу на 15–17% по сравнению с предыдущим месяцем. Подробности она не приводит, но говорит, что это следствие снижения ключевой ставки ЦБ и улучшения условий по рыночной ипотеке (в некоторых банках ее выдают под 18–19%). В итоге все это привело к реализации части отложенного спроса, накопленного за время аномально дорогих кредитов, поясняет эксперт.