Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дорожать

Средняя стоимость проданных квартир на вторичном рынке российских городов-миллионников достигла 182 329 руб., говорится в исследовании группы «Плюс» (риэлторское направление девелопера «Самолет»). По ее данным, это на 1,3% больше, чем было в предыдущий месяц. Цены в сделках с готовыми квартирами действительно растут, подтверждают в компании «Этажи». В июле, по словам ее представителя, такие лоты подорожали на 3,37% до 146 815 руб. Таким образом, вторичное жилье, как замечают эксперты, вновь начало дорожать. В июне его стоимость, наоборот, снизилась по отношению к маю на 1,2%, по данным группы «Плюс», и на 0,8% – по подсчетам «Этажей».