«Аэрофлот» может занять бывший офис Mercedes-Benz на севере Москвы

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» договаривается об аренде порядка 7300 кв. м в бизнес-центре «Мерседес-Бенц плаза», расположенном рядом со ст. м. «Аэропорт» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с участниками возможной транзакции. По их словам, компания планирует взять эти площади в субаренду у фирмы «Автодом». Ее представитель подтвердил, что она рассматривает сейчас такой вариант сделки, но с кем конкретно ведутся переговоры – он не уточнил. По его словам, часть сотрудников «Автодома» уже переехали в офисы в районе подмосковных Вешек. В «Аэрофлоте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Планирует ли авиаперевозчик сам арендовать площади в «Мерседес-Бенц плазе» или это будет одна из входящих в его группу структур – собеседники «Ведомостей» не сообщили.