Продажи готового жилья в Москве растут второй месяц подряд

Продажи готового жилья в Москве растут второй месяц подрядЭто связано со снижением ставок по депозитам и ипотеке
В июле этого года территориальное управление Росреестра зарегистрировало в Москве 11 438 сделок на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает само ведомство. По его данным, это на 17,1% больше, чем было в июне. Из сообщения Россрестра следует, что продажи готовых квартир в столице растут второй месяц подряд: за это время они увеличились на 30,6%.
Тем не менее говорить о полноценном восстановлении вторичного рынка пока преждевременно, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В годовом выражении спрос по-прежнему падает: в июле, по данным Росреестра, он снизился на 13,1%. Фактически покупательская активность лишь вернулась на уровень марта – апреля 2025 г. после снижения в мае – июне, отмечает основатель bnMap.pro и «Бест-новострой» Ирина Доброхотова. Однако нехарактерный для лета рост продаж готовых квартир действительно имеет место, подтверждают опрошенные «Ведомостями» представители агентств недвижимости. Например, в «Инком-недвижимости» говорят, что число звонков и запросов от потенциальных покупателей в июле по отношению к предыдущему месяцу увеличилось на 15%, а количество сделок за этот же период – на 10%.