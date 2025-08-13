Продажи готового жилья в Москве растут второй месяц подряд

Тем не менее говорить о полноценном восстановлении вторичного рынка пока преждевременно, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В годовом выражении спрос по-прежнему падает: в июле, по данным Росреестра, он снизился на 13,1%. Фактически покупательская активность лишь вернулась на уровень марта – апреля 2025 г. после снижения в мае – июне, отмечает основатель bnMap.pro и «Бест-новострой» Ирина Доброхотова. Однако нехарактерный для лета рост продаж готовых квартир действительно имеет место, подтверждают опрошенные «Ведомостями» представители агентств недвижимости. Например, в «Инком-недвижимости» говорят, что число звонков и запросов от потенциальных покупателей в июле по отношению к предыдущему месяцу увеличилось на 15%, а количество сделок за этот же период – на 10%.