Группа «Родина» Винера построит крупный многофункциональный комплекс в Свиблове

Девелоперская группа «Родина» приобрела участок в Свиблове под строительство объекта коммерческой недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Представитель последней эту информацию подтвердил, уточнив лишь, что речь идет о площадке в пр-де Серебрякова рядом со ст. м. «Ботанический сад». Другие детали он не раскрыл. В начале августа «Родина», согласно «СПАРК-Интерфаксу», зарегистрировала там несколько организаций. По указанному в их профиле адресу сейчас расположены ряд административных зданий. Скорее всего, девелопер намерен застроить их территорию, предполагают консультанты. Представитель «Родины» сообщил лишь, что на приобретенном участке появится новый общественно-деловой комплекс общей площадью более 80 000 кв. м. Он будет включать в себя офисы, торговые объекты, рестораны, а также образовательный центр.