Группа «Родина» Винера построит крупный многофункциональный комплекс в Свиблове

Жилые девелоперы в последние годы активно занимаются коммерческой недвижимостью для получения льгот
Екатерина Волкова
Ставка аренды офисов в этом районе сейчас составляет порядка 30&nbsp;000–35&nbsp;000 руб. за 1 кв. м в год, продажа – порядка 300&nbsp;000 руб. за «квадрат»
Ставка аренды офисов в этом районе сейчас составляет порядка 30 000–35 000 руб. за 1 кв. м в год, продажа – порядка 300 000 руб. за «квадрат» / Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская группа «Родина» приобрела участок в Свиблове под строительство объекта коммерческой недвижимости. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Представитель последней эту информацию подтвердил, уточнив лишь, что речь идет о площадке в пр-де Серебрякова рядом со ст. м. «Ботанический сад». Другие детали он не раскрыл. В начале августа «Родина», согласно «СПАРК-Интерфаксу», зарегистрировала там несколько организаций. По указанному в их профиле адресу сейчас расположены ряд административных зданий. Скорее всего, девелопер намерен застроить их территорию, предполагают консультанты. Представитель «Родины» сообщил лишь, что на приобретенном участке появится новый общественно-деловой комплекс общей площадью более 80 000 кв. м. Он будет включать в себя офисы, торговые объекты, рестораны, а также образовательный центр.

Группа «Родина» была основана в 2014 г. сыном бывшей супруги миллиардера Алишера Усманова Ирины Винер Антоном Винером и его партнерами. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», ее совладельцем также выступает гендиректор девелопера Владимир Щекин. Среди ее проектов – жилые комплексы «Родина Переделкино», «Родина парк» на ул. Верейской, «Союз» в районе ВДНХ и Russian Design District в новой Москве.

