Бывшая «Леруа Мерлен» продала недостроенный ТЦ в «Видное парке» на МКАДе

Бывшая «Леруа Мерлен» продала недостроенный ТЦ в «Видное парке» на МКАДеПокупатель планирует перестроить его в складской комплекс
Краснодарская логистическая компания «Терминал» выкупила у сети «Ле Монлид» (ранее – «Леруа Мерлен») недостроенный торговый центр на 44 000 кв. м на территории ритейл-парка «Видное парк» на пересечении МКАД и трассы М4. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. По их сведениям, новый собственник собирается переделать данный объект в склад. Его площадь, скорее всего, не изменится, говорят они. Представители «Терминала» и «Ле Монлида» факт продажи центра подтвердили. Первый уточняет, что новый логистический комплекс в этом месте будет введен в эксплуатацию уже в 2026 г., на данный момент он готов примерно на 60%. Сумму инвестиций в этот проект он не назвал.
«Терминал» был создан в 2017 г. Текущий владелец компании – Наталья Куракеева. В ее портфеле, как сказано на ее сайте, порядка 200 000 кв. м недвижимости в Краснодарском крае. Среди проектов – складской комплекс «Адыгея мега склад» (24 000 кв. м) и торговый центр «Мед» (8800 кв. м). Получается, что логопарк на месте торгового центра в «Видное парке» будет первым проектом этой фирмы в Московском регионе.