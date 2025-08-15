Бывшая «Леруа Мерлен» продала недостроенный ТЦ в «Видное парке» на МКАДе

Краснодарская логистическая компания «Терминал» выкупила у сети «Ле Монлид» (ранее – «Леруа Мерлен») недостроенный торговый центр на 44 000 кв. м на территории ритейл-парка «Видное парк» на пересечении МКАД и трассы М4. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. По их сведениям, новый собственник собирается переделать данный объект в склад. Его площадь, скорее всего, не изменится, говорят они. Представители «Терминала» и «Ле Монлида» факт продажи центра подтвердили. Первый уточняет, что новый логистический комплекс в этом месте будет введен в эксплуатацию уже в 2026 г., на данный момент он готов примерно на 60%. Сумму инвестиций в этот проект он не назвал.