Петербургский застройщик Veren Group выходит в Крым

Он собирается построить в Ялте элитный курортный комплекс
Екатерина Волкова
Крым является одним из самых перспективных туристических направлений в России
Крым является одним из самых перспективных туристических направлений в России / Алексей Павлишак / ТАСС

Девелопер Veren Group построит крупный премиальный курортный комплекс в пос. Кореиз на южном берегу Крыма рядом с Ялтой. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ней. Первая очередь проекта составит 92 000 кв. м и будет включать в себя 5-звездочную гостиницу на 143 номера, премиальные апартаменты (484 номера) и 15 коттеджей, уточняет представитель Veren Group. По его словам, там также появятся конгресс-центр, конференц-зал, фитнес-комплекс, рестораны и парковка. Инвестиции составят 26 млрд руб. Ввести этот комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2029 г.

Курорт в Ялте станет первым проектом Veren Group в Крыму. Сама компания основана в 2017 г., она специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и комфорт-класса. Большинство из них находятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди них – жилые комплексы «Veren Place Советская» (8900 кв. м) на 10-й Советской улице, «Veren Place Октябрьская» (19 630 кв. м) на одноименной набережной, Veren village в пос. Стрельна, «Veren Place Одесская» в Нижнем Новгороде (13 400 кв. м). Владельцы девелопера – Валентин Черныш и Алексей Балыкин.

