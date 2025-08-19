Петербургский застройщик Veren Group выходит в Крым

Девелопер Veren Group построит крупный премиальный курортный комплекс в пос. Кореиз на южном берегу Крыма рядом с Ялтой. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ней. Первая очередь проекта составит 92 000 кв. м и будет включать в себя 5-звездочную гостиницу на 143 номера, премиальные апартаменты (484 номера) и 15 коттеджей, уточняет представитель Veren Group. По его словам, там также появятся конгресс-центр, конференц-зал, фитнес-комплекс, рестораны и парковка. Инвестиции составят 26 млрд руб. Ввести этот комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2029 г.