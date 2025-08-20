Газета
Главная / Недвижимость /

На месте зданий бывшей фабрики Эриксона в Санкт-Петербурге может появиться жилье

«Ростех» выставил на продажу производственный комплекс «Северная заря» в Малой Охте
Екатерина Волкова
На территории НПК будет построен жилой комплекс бизнес-класса или многофункциональный центр
На территории НПК будет построен жилой комплекс бизнес-класса или многофункциональный центр

Входящий в «Ростех» научно-производственный комплекс (НПК) «Северная заря» выставил на продажу имущественный комплекс, расположенный на Республиканской улице в районе Малая Охта в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Там сказано, что лот включает в себя здания общей площадью 17 077 кв. м и два земельных участка на 1,9 га. Стартовая стоимость актива составляет 1,15 млрд руб. Торги назначены на 8 сентября. В «Северной заре» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сам НПК был основан в 1974 г. на базе Ленинградского завода «Красная заря», предшественником которого, в свою очередь, была фабрика шведского предпринимателя Ларса Эриксона (основатель холдинга Ericsson), национализированная большевиками в 1919 г. Предприятие занимается разработкой и производством слаботочных реле для космической, оборонной промышленности и энергетики. С 2022 г. 80% «Северной зари» принадлежит «Ростеху».

