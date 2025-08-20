Газета
Главная / Недвижимость /

Максимальная стоимость элитных новостроек в Москве за год выросла в 1,6 раза

Это связано как с ростом цен, так и с выходом на рынок более дорогих проектов
Мария Асиновская
На первичном рынке Москвы по состоянию на август 2025&nbsp;г. в продаже находилось 50 пентхаусов общей стоимостью около 110 млрд руб
На первичном рынке Москвы по состоянию на август 2025 г. в продаже находилось 50 пентхаусов общей стоимостью около 110 млрд руб / Андрей Гордеев / Ведомости

1 кв. м в отдельных строящихся элитных жилых комплексах Москвы в июле достиг 9,5 млн руб., сообщает компания «Метриум». По ее данным, это абсолютный рекорд за всю историю. Для сравнения: год назад этот показатель составлял порядка 6 млн руб. за «квадрат». Таким образом, за год он увеличился на 58%. Эту информацию подтверждают и другие эксперты. В Kalinka Ecosystem оценивают самое дорогое жилье в российской столице в 9,4 млн руб., NF Group и Nikoliers – также в 9,5 млн руб. В этих компаниях говорят, что именно столько сейчас стоит 1 кв. м в комплексе «Обыденский 1» на Остоженке. Но, по словам представителя первой, год назад рекорд был не сильно меньше – 8,5 млн руб. за «квадрат» просил за пентхаус девелопер проекта Le Dome напротив храма Христа. То есть прирост составил лишь 11–12%. В Nikoliers же утверждают, что дороже всего летом прошлого года стоило жилье в комплексе «Большая Дмитровка IX». Там апартаменты выставлялись за 7,3 млн руб. за 1 кв. м.

Самый дорогой лот – в том же проекте «Обыденский 1» – сейчас продается за 7,3 млрд руб., говорит директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова. В начале августа 2024 г. по этому показателю лидировал комплекс «Лаврушенский» (2,2 млрд руб. за 459,4 кв. м) рядом с Третьяковской галереей, правда, в середине сентября пальма первенства перешла к проекту Luce (4,2 млрд руб. за 659,8 кв. м) на Арбате, уточняет представитель Nikoliers.

