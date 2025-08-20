Максимальная стоимость элитных новостроек в Москве за год выросла в 1,6 раза

1 кв. м в отдельных строящихся элитных жилых комплексах Москвы в июле достиг 9,5 млн руб., сообщает компания «Метриум». По ее данным, это абсолютный рекорд за всю историю. Для сравнения: год назад этот показатель составлял порядка 6 млн руб. за «квадрат». Таким образом, за год он увеличился на 58%. Эту информацию подтверждают и другие эксперты. В Kalinka Ecosystem оценивают самое дорогое жилье в российской столице в 9,4 млн руб., NF Group и Nikoliers – также в 9,5 млн руб. В этих компаниях говорят, что именно столько сейчас стоит 1 кв. м в комплексе «Обыденский 1» на Остоженке. Но, по словам представителя первой, год назад рекорд был не сильно меньше – 8,5 млн руб. за «квадрат» просил за пентхаус девелопер проекта Le Dome напротив храма Христа. То есть прирост составил лишь 11–12%. В Nikoliers же утверждают, что дороже всего летом прошлого года стоило жилье в комплексе «Большая Дмитровка IX». Там апартаменты выставлялись за 7,3 млн руб. за 1 кв. м.