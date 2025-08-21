Московские новостройки за месяц подорожали почти на 3%Первичный рынок начал постепенно восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки
Стоимость квартир в новостройках (без учета элитных проектов) в границах старой Москвы в июле по итогам закрытых сделок достигла 446 000 руб. за 1 кв. м, подсчитала компания «Циан». По ее данным, это на 2,9% больше, чем было месяцем ранее. Похожая статистика и у сервиса «Пульс продаж новостроек», правда, она включает все сегменты. Согласно его информации, «квадрат» в столице с июня подорожал на 2,6% до 493 000 руб.
Таким образом, цены на первичное жилье в сделках растут второй месяц подряд. В июне система мониторинга BnMap.pro сообщала об увеличении стоимости квартир на 0,4% по отношению к маю. За год же, по данным «Пульса продаж новостроек», проданные новостройки прибавили в цене 3%. В «Циане» же говорят о росте стоимости квартир к июлю 2024 г. на 7,4%.
Первичный рынок Москвы начал постепенно восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки, отмечает коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров. По его словам, в прошлом году многие потенциальные покупатели на фоне неблагоприятных экономических условий заняли выжидательную позицию, положив свои средства на депозиты. Сейчас же начинается реализация этого отложенного спроса, считает эксперт. По мнению руководителя «Циан аналитики» Алексея Попова, один из основных факторов роста цен – недостаток нового предложения, особенно относительно недорогого. Коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин также отмечает, что средняя стоимость квартир в новостройках растет из-за уменьшения числа новых проектов в старой Москве и вымывания лотов в строящихся объектах.
Сокращение числа комплексов массового сегмента также влияет на ситуацию, добавляет коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина. Тому же способствует и сокращение скидок у девелоперов, продолжает Попов. С этим соглашаются Баталин и директор по продажам девелопера «Мангазея» Федор Ушаков. Застройщикам сейчас нужно быстрее наполнять эскроу-счета, чтобы выполнить все обязательства перед банками, поясняет Баталин. При этом, по словам Ушакова, в старой Москве устойчивый спрос позволил не только стабилизировать цены, но и немного их повысить. Девелоперы приурочили индексацию к началу квартала и полугодия, соглашается Попов.
Рынок начал приходить в норму пока лишь в старой Москве, говорят эксперты. В новой, по данным «Циана» и «Пульса продаж новостроек», средняя стоимость 1 кв. м по итогам сделок в июле даже немного снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. По данным первого сервиса – на 0,5% до 260 200 руб., по информации второго – на 0,4% до 267 000 руб. Годовой же рост составил 4,5 и 8,5% соответственно. В Подмосковье квадрат на первичном рынке подорожал на 2,4% по отношению к июню и на 2,6% год к году до 201 000 руб., сообщает «Пульс продаж новостроек». По информации «Циана», в области цена метра увеличилась на 1% за месяц и на 5,4% за год до 203 200 руб. В BnMap.pro говорят о росте стоимости квартир в новостройках на 1,1 и 5,1% (до 201 140 руб. за 1 кв. м) соответственно.
Цены на первичное жилье растут и исходя из предложений девелоперов. По данным агентства недвижимости Est-a-tet, в июле этот показатель в старой Москве увеличился на 2,4% относительно июня и достиг 757 400 руб. (с учетом элитного сегмента). В новой Москве стоимость метра почти не изменилась, прибавив всего 0,3% до 283 900 руб., говорит руководитель направления аналитики этой компании Светлана Комиссарова. А в области, по ее словам, она незначительно снизилась (на 0,5% до 209 100 руб.).
Сдержанный рост в новой Москве и Подмосковье связан с более высокой доступностью жилья и большим предложением, объясняет совладелец Unikey Айгуль Юсупова. По ее словам, массовое строительство жилья в этих районах способствует оживлению рынка, но одновременно увеличивается и конкуренция, которая не дает застройщикам поднимать цены.