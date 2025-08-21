Московские новостройки за месяц подорожали почти на 3%

Рынок начал приходить в норму пока лишь в старой Москве, говорят эксперты. В новой, по данным «Циана» и «Пульса продаж новостроек», средняя стоимость 1 кв. м по итогам сделок в июле даже немного снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. По данным первого сервиса – на 0,5% до 260 200 руб., по информации второго – на 0,4% до 267 000 руб. Годовой же рост составил 4,5 и 8,5% соответственно. В Подмосковье квадрат на первичном рынке подорожал на 2,4% по отношению к июню и на 2,6% год к году до 201 000 руб., сообщает «Пульс продаж новостроек». По информации «Циана», в области цена метра увеличилась на 1% за месяц и на 5,4% за год до 203 200 руб. В BnMap.pro говорят о росте стоимости квартир в новостройках на 1,1 и 5,1% (до 201 140 руб. за 1 кв. м) соответственно.