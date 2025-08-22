РЖД нашла нового партнера по застройке территории Рижского грузового двора

РЖД нашла нового партнера по застройке территории Рижского грузового двораВместе со «Страной девелопмент» она возведет там более 500 000 кв. м недвижимости
Девелоперская компания «Страна девелопмент» выкупает у «РЖД-недвижимости» проект застройки территории Рижского грузового двора рядом с Рижским вокзалом. Об этом первым сообщил профильный Telegram-канал «Стройка и точка». Представитель первой уточнил, что речь идет о полноценном партнерстве. «Страна девелопмент» и созданный «РЖД-недвижимостью» застройщик «Новая эра» будут вместе заниматься развитием этой площадки. По его словам, на 20,6 га там появится более 500 000 кв. м недвижимости, из которых половина – офисы, а остальное – жилье. В «РЖД-недвижимости» на запрос не ответили.
Застройку территории Рижского грузового двора московские власти анонсировали более 10 лет назад. Изначально речь шла о 43,7 га, на которых должно было появиться более 720 000 кв. м недвижимости, включая штаб-квартиру РЖД – «РЖД-сити». Финансировать этот проект собиралась госкорпорация ВЭБ.РФ. В 2021 г. стало известно, что fee-девелопером комплекса будет компания «РГ-девелопмент», созданная, как следовало из ее сообщения, миллиардером Аркадием Ротенбергом (его представитель позже информацию о связи бизнесмена с этим застройщиком опровергал). Предполагалось, что возведение многофункционального центра начнется в 2022 г., но этого так и не произошло. А в прошлом году РЖД приобрела для размещения своего головного офиса башню Moscow Towers в деловом центре «Москва-сити». Поэтому необходимость в развитии проекта на территории Рижского грузового двора для нее отпала, объясняет один из консультантов.