Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет тюрьмы

Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по факту задержки ввода в эксплуатацию двух жилых комплексов, девелопером которых выступает группа «Самолет». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Там указано, что в одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства. Однако в установленный срок свои обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию не исполнили. Второе дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий «неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, возводящих жилой комплекс «Курортный квартал». Они также получили денежные средства, а обязательства не исполнили, указывает СК.