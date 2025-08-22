Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет тюрьмы

Топ-менеджерам петербургской структуры «Самолета» грозит до 10 лет тюрьмыСледственный комитет возбудил, вероятно, первые уголовные дела из-за срывов сдачи жилья за последнее время
Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по факту задержки ввода в эксплуатацию двух жилых комплексов, девелопером которых выступает группа «Самолет». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Там указано, что в одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства. Однако в установленный срок свои обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино» и вводу их в эксплуатацию не исполнили. Второе дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий «неустановленными лицами из числа руководителей строительных фирм, возводящих жилой комплекс «Курортный квартал». Они также получили денежные средства, а обязательства не исполнили, указывает СК.
В итоге в петербургских офисах «Самолета» были проведены обыски. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также определяются лица, причастные к совершению преступлений, следует из сообщения.
В «Самолете» же уверяют, что в петербургских офисах группы была проведена «рабочая проверка» документации по жилым домам. Представитель группы уточняет, что их строительство ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. При этом сами проекты, по его словам, находятся на финальной стадии: в комплексе «Курортный квартал» завершены вторая и третья очереди, в «Новом Колпино» введено в эксплуатацию три очереди и почти 5000 квартир передано покупателям.
«Новое Колпино» – жилой проект в Колпинском районе Санкт-Петербурга общей площадью около 400 000 кв. м. «Курортный квартал» расположен в Курортном районе города. Застройщиком обоих комплексов является созданная «Самолетом» компания «СПб реновация». Проекты также входят в программу «Развитие застроенных территорий», предполагающую расселение старых домов.
Инвесторы, судя по всему, негативно отреагировали на обыски в «Самолете». За 21 августа котировки акций девелопера на Московской бирже упали на 7,86% до 1160 руб.
Головной компании застройщика, скорее всего, ничего не грозит, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Девелоперы по закону создают под каждый проект отдельное юрлицо, что позволяет в том числе снизить риски подобного рода, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Поэтому, по его мнению, к ответственности могут привлечь именно менеджеров «СПб реновации».
Среди них – руководители, которые принимали решения и непосредственно участвовали в получении и распоряжении деньгами дольщиков, а также задерживали сдачу объектов, уточняет старший партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.
Санкции за указанное преступление предполагают лишение свободы виновных лиц на срок до 10 лет и штраф до 1 млн руб. (или в размере дохода за три года), поясняет юрист. Также возможен запрет занимать определенные должности до трех лет, добавляет Клеточкин. При этом данная статья УК (ч. 4 ст. 159) является широкой и по ней возбуждается огромное количество уголовных дел, которые на более поздних стадиях переквалифицируются в другие составы, более подходящие под конкретные обстоятельства, отмечает Галанцев.
Уголовные дела по факту мошенничества с деньгами дольщиков возбуждаются довольно часто, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы. К примеру, владелец Mirax Group Сергей Полонский провел в СИЗО свыше двух лет по обвинению в хищении средств дольщиков комплекса «Кутузовская миля». Общая сумма нанесенного им ущерба оценивалась более чем в 5 млрд руб. В июле 2017 г. суд переквалифицировал обвинение на более мягкое и освободил его из-под стражи, но все активы к этому времени он потерял.
Впрочем, в последнее время таких дел стало меньше, в том числе из-за наличия моратория, согласно которому застройщики освобождаются от ответственности за перенос ввода объектов в эксплуатацию. Тем не менее, по словам экспертов, дело в отношении структуры «Самолета» – первый известный случай такого рода, связанный с крупным девелопером.
Где-то 20% российских застройщиков сегодня находится в зоне риска, рассказывал в интервью «Ведомостям» вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он объяснил, что у 19% проектов, которые возводятся в стране, сроки ввода в эксплуатацию уже перенесены.
«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 4,85 млн кв. м (для сравнения: у ГК ПИК – 4,3 млн кв. м). Земельный банк компании составляет 46,5 млн кв. м. Основатели «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин (скончался 10 августа этого года) и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.