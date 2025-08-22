Газета
Мэрия Москвы нашла покупателя на Дворец культуры Метростроя в центре столицы

«Балчуг девелопмент» перестроит его в многофункциональный комплекс
Екатерина Волкова
Александр Иванов / um.mos.ru
Александр Иванов / um.mos.ru

Связанная с «Балчуг девелопмент» компания «Марс-м» стала победителем торгов по продаже 100% ООО «Центр-проект», на балансе которого находится дворец культуры Метростроя в Костомаровском переулке в районе ст. м. «Курская». Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Ценовое предложение там не указано, но стартовая стоимость лота составляла 50 млн руб.

«Балчуг девелопмент» специализируется на строительстве премиальной недвижимости. Среди ее проектов, к примеру, жилой комплекс «Садовническая, 69» на острове Балчуг. Владелец компании – Евгений Савосько. Покупку дворца культуры Метростроя этим девелопером консультанты считают логичной. На соседнем участке в Костомаровском переулке «Балчуг девелопмент» будет строить многофункциональный жилой комплекс «Силуэт» (125 000 кв. м недвижимости, из которых 100 000 кв. м – жилье).

