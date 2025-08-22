Мэрия Москвы нашла покупателя на Дворец культуры Метростроя в центре столицы

Связанная с «Балчуг девелопмент» компания «Марс-м» стала победителем торгов по продаже 100% ООО «Центр-проект», на балансе которого находится дворец культуры Метростроя в Костомаровском переулке в районе ст. м. «Курская». Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Ценовое предложение там не указано, но стартовая стоимость лота составляла 50 млн руб.