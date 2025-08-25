В «Москва-сити» может освободиться 10% торговых площадей

Уровень свободных торговых площадей в башнях делового центра «Москва-сити» к концу 2025 г., скорее всего, достигнет 10%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Там указано, что в декабре прошлого года этот показатель составлял 5%. Таким образом, за 12 месяцев он может увеличиться в 2 раза. К началу июля в «Москва-сити» вакантно было 6,8% помещений под ритейл, или 3500 кв. м.