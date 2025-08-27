Газета
«Газпром» нашел покупателя на санаторий «Факел» в Кисловодске

AFI Development Льва Левиева может перестроить его в современный курортный комплекс
Екатерина Волкова
«Газпром трансгаз Ставрополь»
«Газпром трансгаз Ставрополь»

Компания «А промлизинг» стала победителем торгов по продаже принадлежащего структуре «Газпрома» санатория «Факел» в Кисловодске. Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки ГПБ. Там сказано, что в лот входит четыре корпуса общей площадью 4765 кв. м (37 номеров), а также два земельных участка на 0,5 га в исторической части города. При стартовой стоимости 882,9 млн руб. компания согласилась заплатить за актив 1,04 млрд руб.

«А промлизинг», согласно «СПАРК-Интерфаксу», зарегистрирован в июне этого года, компания принадлежит Цвии Левиев, дочери основного владельца AFI Development Льва Левиева. Этот девелопер занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. В портфеле компании более 3,6 млн кв. м. Среди проектов – бизнес-центры AFI2B (50 200 кв. м) и AFI Square (94 515 кв. м) у Белорусского вокзала, жилые комплексы «Одинбург» (677 000 кв. м) в Одинцове и «Сиреневый парк» (55 699 кв. м) недалеко от Лосиного острова, санаторий «Плаза СПА» в Кисловодске. Представитель AFI Development на запрос «Ведомостей» не ответил.

