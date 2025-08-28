На месте санчасти «Почты России» на севере Москвы появится жилье

Принадлежащая Capital Group компания «Специализированный застройщик «Аккордъ» стала победителем торгов по продаже принадлежащего «Почте России» комплекса зданий бывшей медсанчасти № 33 на ул. Малахитовой в районе Ростокино. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте ГИС «Торги». Там сказано, что эта фирма была единственным претендентом на лот, который включал в себя здания на 25 200 кв. м и участки на 5,3 га. Но по условиям аукциона с ней можно заключить договор. Сумма сделки составила 3,6 млрд руб. Представитель Capital Group от комментариев отказался. В «Почте России» сообщили, что этот объект долгое время не использовался, он является непрофильным, поэтому было принято решение его продать.