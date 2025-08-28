На месте санчасти «Почты России» на севере Москвы появится жилье

На месте санчасти «Почты России» на севере Москвы появится жильеЭтот объект переходит крупному девелоперу Capital Group
Принадлежащая Capital Group компания «Специализированный застройщик «Аккордъ» стала победителем торгов по продаже принадлежащего «Почте России» комплекса зданий бывшей медсанчасти № 33 на ул. Малахитовой в районе Ростокино. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте ГИС «Торги». Там сказано, что эта фирма была единственным претендентом на лот, который включал в себя здания на 25 200 кв. м и участки на 5,3 га. Но по условиям аукциона с ней можно заключить договор. Сумма сделки составила 3,6 млрд руб. Представитель Capital Group от комментариев отказался. В «Почте России» сообщили, что этот объект долгое время не использовался, он является непрофильным, поэтому было принято решение его продать.
Актив достанется Capital Group по рыночной цене, говорят консультанты. Площадка без разрешительной документации идеально вписывается в текущую стратегию этого девелопера, поясняет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Эксперты напоминают, что данная компания умеет договариваться с московскими властями о получении согласований на такие объекты.