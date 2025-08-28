Аренда складов в Московском регионе подешевела впервые за девять лет

Средняя ставка аренды сухих складов (в таких объектах не предусмотрена регулировка температурного режима. – «Ведомости») класса А в Московском регионе по итогам II квартала 2025 г. составила 11 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, говорится в исследовании IBC Real Estate. По ее данным, это на 12% меньше, чем было в предыдущие три месяца, и на 8% – чем в декабре 2024 г. Показатель снизился впервые с 2016 г., утверждает представитель компании.