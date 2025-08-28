Аренда складов в Московском регионе подешевела впервые за девять лет

Аренда складов в Московском регионе подешевела впервые за девять летЭто связано со снижением спроса на них со стороны онлайн-ритейлеров
Средняя ставка аренды сухих складов (в таких объектах не предусмотрена регулировка температурного режима. – «Ведомости») класса А в Московском регионе по итогам II квартала 2025 г. составила 11 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, говорится в исследовании IBC Real Estate. По ее данным, это на 12% меньше, чем было в предыдущие три месяца, и на 8% – чем в декабре 2024 г. Показатель снизился впервые с 2016 г., утверждает представитель компании.
С выводами IBC Real Estate согласны и другие участники рынка. К примеру, в Remain приводят аналогичные цифры. По данным Nikoliers, аренда сухих складов класса А за последний квартал подешевела на 8,2% до 12 353 руб. за «квадрат». Похожую динамику зафиксировала и CORE.XP. Согласно ее подсчетам, за первые шесть месяцев ставки аренды в таких объектах сократились по сравнению с предыдущим кварталом на 7% до 12 150 руб. Но в апреле – июне аренда, по информации этой компании, подешевела только на 0,9%.