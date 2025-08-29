Темпы роста ставок аренды жилья в России начали замедляться

Темпы роста ставок аренды жилья в России начали замедлятьсяВ городах-миллионниках слишком много квартир для найма
Медианная ставка долгосрочной аренды жилья в российских городах-миллионниках в августе увеличилась только на 1,2% относительно предыдущего месяца, слегка превысив 35 000 руб. в месяц. Об этом сообщает сервис «Яндекс аренда». Несмотря на высокий сезон, темпы роста стоимости съема квартир начали снижаться, говорит его представитель. Он напоминает, что в июле аренда подорожала на 2,9%, в июне – на 2%.
О незначительном росте средних ставок на квартиры в российских городах-миллионниках в августе говорит и представитель компании «Этажи». Согласно ее данным, за месяц стоимость найма однокомнатных квартир в мегаполисах в среднем увеличилась на 0,49% до 31 630 руб., двухкомнатных – на 0,29% до 39 490 руб. в месяц.
Медианная стоимость аренды в среднем по всем планировкам наиболее ощутимо выросла, по данным «Яндекс аренды», в Перми – на 9,9% до 35 000 руб., Ростове-на-Дону – на 9,1% до 33 000 руб., Уфе – на 5,7% до 28 000 руб., Волгограде – на 5,5% до 28 000 руб. и Нижнем Новгороде – на 5% до 37 000 руб. По информации «Этажей», наем однокомнатных квартир больше всего подорожал в Нижнем Новгороде (+2,5%), Тюмени (+1,9%), Санкт-Петербурге и Новосибирске (по +1,6%), Ростове-на-Дону (+1%), Омске и Перми (по +0,9%). Двухкомнатные – в Красноярске и Казани (по +1,8%), Новосибирске (+1,3%) и Тюмени (+1,2%).
При этом в Краснодаре средние ставки аренды однокомнатных квартир за месяц снизились на 1,9%, Волгограде – на 1,7%, Воронеже – на 0,9%, Уфе – на 0,4%, Самаре и Красноярске – на 0,3%, сообщают «Этажи».
Двушки сильнее всего подешевели в Воронеже (-1,7%), Екатеринбурге (-1,5%) и Челябинске (-1,4%).
На конец лета – начало осени обычно приходится максимальный рост спроса на аренду жилья, что ведет к увеличению ставок, напоминают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Студенты подбирают варианты перед началом учебного года, офисные работники – перед стартом бизнес-сезона, поясняет руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов. Кроме того, у многих, по его словам, именно в июле – августе завершаются годовые договоры и арендодатели пересматривают условия, что также влияет на активность на рынке.
Тем не менее в этому году рост ставок сдерживает высокая конкуренция за арендаторов, говорит исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова. С апреля 2025 г. (аренда начала дорожать именно в этом месяце) однушки в крупнейших городах, по данным «Циана», подорожали на 10%, двушки – на 18%, студии – на 16%. Год назад показатели были выше: +22, +21 и +25%.
По статистике сервиса «Яндекс аренда», медианные ставки на квартиры всех планировок с апреля текущего года увеличились только на 4,9%. Это следствие того, что объем предложения в большинстве крупнейших городов России оказался на 30–40% выше, а спрос – на 5–10% ниже, чем в прошлом году, поясняет Бочарникова. Попов говорит о двукратном увеличении объема предложения по сравнению с 2024 г. По его словам, в прошлом августе на рынке городов-миллионников было 23 100 лотов, а сейчас – 43 300. С июня 2025 г., когда на рынке аренды стартовал высокий сезон, число квартир на рынке, по данным «Циана», сократилось только на 8,5%.
К примеру, в Краснодаре предложение жилья в сентябре 2024 г. (на этот месяц пришелся пик спроса. – «Ведомости») выросло в 3,2 раза, Ростове-на-Дону – в 2,6 раза, Екатеринбурге – в 2,5 раза, Омске – в 2,2 раза, Самаре и Уфе – в 2,1 раза, Новосибирске и Красноярске – в 2 раза, отмечает руководитель «Яндекс аренды» Роман Жуков. В результате средние ставки увеличиваются в основном в связи с изменениями структуры предложения, а не удорожанием конкретных квартир, говорит Бочарникова. Это подтверждает и Жуков. По его словам, на фоне роста спроса самые бюджетные варианты сдаются быстрее, а более дорогие квартиры задерживаются в экспозиции. Такое вымывание недорогих вариантов и более длительный срок экспозиции квартир в более высоком бюджетном сегменте и приводят к росту медианной стоимости аренды, объясняет эксперт.