Темпы роста ставок аренды жилья в России начали замедляться

По статистике сервиса «Яндекс аренда», медианные ставки на квартиры всех планировок с апреля текущего года увеличились только на 4,9%. Это следствие того, что объем предложения в большинстве крупнейших городов России оказался на 30–40% выше, а спрос – на 5–10% ниже, чем в прошлом году, поясняет Бочарникова. Попов говорит о двукратном увеличении объема предложения по сравнению с 2024 г. По его словам, в прошлом августе на рынке городов-миллионников было 23 100 лотов, а сейчас – 43 300. С июня 2025 г., когда на рынке аренды стартовал высокий сезон, число квартир на рынке, по данным «Циана», сократилось только на 8,5%.