Выходцы из «Инграда» нашли партнера по строительству жилья

Компания «ОМ девелопмент» договорилась со Сбербанком о совместной реализации двух жилых проектов в Московском регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель застройщика. По его словам, структура финансовой организации уже выкупила по 30% в фирмах, которые занимаются строительством жилого квартала «Станиславский» (20 678 кв. м) на Новорижском шоссе и комплекса (4110 кв. м) на Малой Тульской улице. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым ООО «Айсар» в августе стало совладельцем двух компаний «ОМ девелопмента» (СЗ «Соком» и СЗ «Менсис консалтинг»). Владелец этого общества – ООО «СБК Проект», которое до 2022 г. принадлежало Сбербанку (сейчас ее владельцы скрыты). В последнем на запрос не ответили.