Выходцы из «Инграда» нашли партнера по строительству жилья

Выходцы из «Инграда» нашли партнера по строительству жильяСтруктура Сбербанка стала совладельцем двух проектов «ОМ девелопмента» в Московском регионе
Компания «ОМ девелопмент» договорилась со Сбербанком о совместной реализации двух жилых проектов в Московском регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель застройщика. По его словам, структура финансовой организации уже выкупила по 30% в фирмах, которые занимаются строительством жилого квартала «Станиславский» (20 678 кв. м) на Новорижском шоссе и комплекса (4110 кв. м) на Малой Тульской улице. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым ООО «Айсар» в августе стало совладельцем двух компаний «ОМ девелопмента» (СЗ «Соком» и СЗ «Менсис консалтинг»). Владелец этого общества – ООО «СБК Проект», которое до 2022 г. принадлежало Сбербанку (сейчас ее владельцы скрыты). В последнем на запрос не ответили.
«ОМ девелопмент» основан в 2022 г. бывшими топ-менеджерами «Инграда» Александром Пахоленко и Павлом Черкасовым. Девелопер специализируется на строительстве жилых комплексов. Земельный портфель, по собственным данным, составляет 65 га. Помимо «Станиславского» и комплекса на Малой Тульской улице ему принадлежат площадки на бывшей территории Тушинского аэродрома и в Митине.