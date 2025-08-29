У принадлежащего O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» меняется владелец

У принадлежащего O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» меняется владелецКомплекс выкупает компания, которая ранее была связана со Сбербанком
Компания МБП стала победителем торгов по продаже имущества ООО «Квартал 674–675» (принадлежит инвесткомпании O1 Properties), на балансе которого находится бизнес-центр «Белая площадь» (110 800 кв. м) у ст. м. «Белорусская». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки МЭТС. При стартовой цене актива в 61,9 млрд руб. она предложила приобрести его за 46,5 млрд руб. Заявка МБП была единственной, сказано в протоколе.
Сведения о владельцах этой компании в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты. Но в сервисе Rusprofile сказано, что она была создана фирмой «СБК проект», которая до 2022 г. принадлежала Сбербанку. Последний – крупнейший кредитор «Квартала 674–675», его общий долг перед финансовой организацией составляет 48,1 млрд руб., следует из материалов, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Получить комментарии МБП не удалось, в Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в O1 Properties.