У принадлежащего O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» меняется владелец

Сведения о владельцах этой компании в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты. Но в сервисе Rusprofile сказано, что она была создана фирмой «СБК проект», которая до 2022 г. принадлежала Сбербанку. Последний – крупнейший кредитор «Квартала 674–675», его общий долг перед финансовой организацией составляет 48,1 млрд руб., следует из материалов, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Получить комментарии МБП не удалось, в Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в O1 Properties.