Недвижимость

У принадлежащего O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» меняется владелец

Комплекс выкупает компания, которая ранее была связана со Сбербанком
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания МБП стала победителем торгов по продаже имущества ООО «Квартал 674–675» (принадлежит инвесткомпании O1 Properties), на балансе которого находится бизнес-центр «Белая площадь» (110 800 кв. м) у ст. м. «Белорусская». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки МЭТС. При стартовой цене актива в 61,9 млрд руб. она предложила приобрести его за 46,5 млрд руб. Заявка МБП была единственной, сказано в протоколе.

Сведения о владельцах этой компании в «СПАРК-Интерфаксе» скрыты. Но в сервисе Rusprofile сказано, что она была создана фирмой «СБК проект», которая до 2022 г. принадлежала Сбербанку. Последний – крупнейший кредитор «Квартала 674–675», его общий долг перед финансовой организацией составляет 48,1 млрд руб., следует из материалов, опубликованных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Получить комментарии МБП не удалось, в Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в O1 Properties.

