Воронежская группа «Развитие» построит еще один жилой комплекс в Крыму

ГК «Развитие» стала владельцем земельного участка площадью 5,7 га в Алуште. Об этом «Ведомостям» рассказал один из партнеров девелопера. Представитель последнего эту информацию подтвердил. По его словам, компания планирует в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) возвести там премиальный жилой комплекс «Нега». Общая площадь проекта составит 29 500 кв. м, не включая объекты инфраструктуры (детский сад, спа-зона, ландшафтный парк, рестораны и проч.).