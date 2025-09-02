«Ростех» нашел покупателя на гостиницу «Альянс Бородино» в Сокольниках

«Ростех» нашел покупателя на гостиницу «Альянс Бородино» в СокольникахСаратовский девелопер «Кронверк», скорее всего, перестроит ее в жилье
Компания «Таганка» стала победителем торгов по продаже 4-звездочного гостиничного комплекса «Альянс Бородино» (236 номеров) на ул. Русаковской на северо-востоке Москвы, которые проводились в рамках банкротства фирмы «Бизнес комплекс на Русаковской» (принадлежит структурам госкорпорации «Ростех»). Это следует из протокола, опубликованного на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При стартовой цене 3,2 млрд руб. она предложила за актив 2,88 млрд руб. Лот включает в себя здание отеля на 24 000 кв. м и участок на 1,57 га, указано в документации. Сам аукцион был признан несостоявшимся, поскольку заявка «Таганки» была единственной. Но в компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов «Ростеха», сообщили, что она намерена заключить с ней договор купли-продажи.
«Таганка», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Александру Шмидту. Он председатель совета Евангелическо-лютеранской общины города Маркса и Марксовского района Саратовской области, а также владелец местного девелопера «Кронверк». По информации Единой информационной системы жилищного строительства, это второй крупнейший застройщик жилья в регионе: сейчас он возводит 207 000 кв. м недвижимости. На сайте компании сказано, что она была создана в 1999 г., в ее портфеле более 1,5 млн кв. м недвижимости. В числе проектов «Кронверка» – жилые комплексы «Лето», «На Лесозаводской», «Квартал мята» в Саратове. Связаться со Шмидтом не удалось, запрос в компанию остался без ответа.