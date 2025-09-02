«Всеинструменты.ру» отказалась от аренды крупного склада на Горьковском шоссе

«Всеинструменты.ру» договорилась с A2 Group о строительстве склада для собственных нужд еще в 2023 г. Соглашение между сторонами было подписано по схеме build-to-suit, т. е. девелопер должен был возвести этот объект, а затем передать его контрагенту. В итоге комплекс использовался ритейлером только с апреля по июнь этого года, уточняет его представитель. Более того, по его словам, занять все площади он так и не успел. Отказ от площадей собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что на момент заключения договора у компании были большие ожидания по росту рынка товаров для дома и ремонта. Кроме того, на решение об аренде повлиял и существенный дефицит складских мощностей на тот момент, объясняет он.