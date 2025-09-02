Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

«Всеинструменты.ру» отказалась от аренды крупного склада на Горьковском шоссе

Многие ритейлеры снимали площади в логопарках на перспективу, теперь они вынуждены от них избавляться
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продавец товаров для дома и ремонта «Всеинструменты.ру» в первом полугодии 2025 г. расторг договор аренды 110 000 кв. м в логистическом парке «Обухово» на Горьковском шоссе, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ней. Информация об отказе от площадей в данном объекте также содержится в отчетности ритейлера по итогам шести месяцев этого года.

«Всеинструменты.ру» договорилась с A2 Group о строительстве склада для собственных нужд еще в 2023 г. Соглашение между сторонами было подписано по схеме build-to-suit, т. е. девелопер должен был возвести этот объект, а затем передать его контрагенту. В итоге комплекс использовался ритейлером только с апреля по июнь этого года, уточняет его представитель. Более того, по его словам, занять все площади он так и не успел. Отказ от площадей собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что на момент заключения договора у компании были большие ожидания по росту рынка товаров для дома и ремонта. Кроме того, на решение об аренде повлиял и существенный дефицит складских мощностей на тот момент, объясняет он.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных