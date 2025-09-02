Газета
Главная / Недвижимость /

Номерной фонд гостиниц в России к 2030 году вырастет в 1,5 раза

Девелоперы стали строить больше отелей из-за активного развития внутреннего туризма
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

До 2030 г. номерной фонд гостиниц и апарт-отелей категорий «3–5 звезд» в России увеличится с нынешних 156 000 до 220 000–230 000 единиц, говорится в исследовании NF Group. Там сказано, что в этом году темпы прироста новых отелей уже выросли на 31%. В январе – августе были открыты объекты на 5900 комнат, тогда как годом ранее их было лишь 4500, уточняет партнер этой компании Ольга Широкова. В целом в 2025–2026 гг. в России появится 20 000–22 000 номеров, ожидают в NF Group.

О существенном росте гостиничного фонда сообщают и другие консультанты и участники рынка. За восемь месяцев 2025 г. система классификации коллективных средств размещения пополнилась 550 гостиницами и санаториями категорий «3–5 звезд», говорит основатель и руководитель HCB Hotels Consultancy Brokerage Ангелина Самадова. В IBC Real Estate утверждают, что в январе – августе появилось 4900 новых номеров, а до конца года ввод может достигнуть около 10 000. В этой компании также считают, что к 2030 г. в стране заработают отели минимум на 50 000 комнат. Как уточняет ее генеральный директор Алексей Ефимов, объекты именно с таким количеством номеров находятся на этапе строительства со сроком ввода в ближайшие пять лет.

