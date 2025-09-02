Номерной фонд гостиниц в России к 2030 году вырастет в 1,5 раза

О существенном росте гостиничного фонда сообщают и другие консультанты и участники рынка. За восемь месяцев 2025 г. система классификации коллективных средств размещения пополнилась 550 гостиницами и санаториями категорий «3–5 звезд», говорит основатель и руководитель HCB Hotels Consultancy Brokerage Ангелина Самадова. В IBC Real Estate утверждают, что в январе – августе появилось 4900 новых номеров, а до конца года ввод может достигнуть около 10 000. В этой компании также считают, что к 2030 г. в стране заработают отели минимум на 50 000 комнат. Как уточняет ее генеральный директор Алексей Ефимов, объекты именно с таким количеством номеров находятся на этапе строительства со сроком ввода в ближайшие пять лет.