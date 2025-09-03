У управляющего ТЦ «Планета» девелопера Malltech, похоже, меняется владелец

Malltech по итогам 2024 г. заняла 21-е место в рейтинге крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России журнала Forbes с выручкой от аренды в $90 млн. Как сказано на ее сайте, сейчас этой компании принадлежат шесть торгово-развлекательных центров («Планета» в Красноярске, Уфе, Новокузнецке и Перми, «Лето» в Санкт-Петербурге и «Аура» в Новосибирске) на 870 000 кв. м, а также логопарк «Крекшино» (253 000 кв. м) рядом с аэропортом «Внуково». Выручка Malltech Holding по итогам 2024 г. составила 13,4 млрд руб. (+15% год к году), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-41%).