У управляющего ТЦ «Планета» девелопера Malltech, похоже, меняется владелец

У управляющего ТЦ «Планета» девелопера Malltech, похоже, меняется владелецДолю в этой компании получил армянский фонд Balchug Capital
Инвестиционный фонд Balchug Capital, созданный бывшим сотрудником «Тройки диалог» Давидом Амаряном, приобрел 16,96% компании Malltech Holding, которой принадлежит девелопер Malltech. По данным кипрского реестра юридических лиц, сделка закрылась 8 августа. Из выписок, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что он выкупил этот пакет у фирмы Bardsley Realty (ее бенефициары не известны) с Сейшельских островов и бывшего акционера Росевробанка Андрея Суздальцева. В документе также сказано, что крупнейшим владельцем Malltech Holding с 2023 г. является Galway Services, которому принадлежит 69,5%. Ее владельцы также не раскрываются. Представитель Balchug Capital от комментариев отказался. В Malltech на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с Суздальцевым не удалось.
Malltech по итогам 2024 г. заняла 21-е место в рейтинге крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России журнала Forbes с выручкой от аренды в $90 млн. Как сказано на ее сайте, сейчас этой компании принадлежат шесть торгово-развлекательных центров («Планета» в Красноярске, Уфе, Новокузнецке и Перми, «Лето» в Санкт-Петербурге и «Аура» в Новосибирске) на 870 000 кв. м, а также логопарк «Крекшино» (253 000 кв. м) рядом с аэропортом «Внуково». Выручка Malltech Holding по итогам 2024 г. составила 13,4 млрд руб. (+15% год к году), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-41%).