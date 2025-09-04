Ввод торговых центров в Москве может снизиться в 2,6 раза

Ввод торговых центров в Москве может снизиться в 2,6 разаДевелоперы отказываются от строительства таких объектов из-за дорогих кредитов и активного развития онлайн-торговли
В 2026 г. в Москве будут введены в эксплуатацию торговые центры на 93 000 кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании Commomwealth Partnership (CMWP). По ее данным, это в 2,6 раза меньше, чем запланировано на этот год (244 000 кв. м). Фактически данный показатель, как говорит ее представитель, вернется на уровень 2024 г., когда на рынок вышли объекты на 99 000 кв. м. Похожие прогнозы и у других игроков рынка. По оценкам Nikoliers, в следующем году объем ввода торговых центров сократится в 1,5 раза до 180 000 кв. м, но эта компания считает комплексы не только в Москве, но и в Подмосковье. В IBC Real Estate полагают, что в 2026 г. будет сдано примерно 150 000 кв. м торговых площадей, а это примерно на 25% меньше, чем ожидается в этом году.
Ожидаемое снижение числа новых торговых центров в 2026 г. консультанты объясняют в основном высокими показателями этого года. В январе – июле на рынок вышло уже 101 000 кв. м площадей, а это на 68% больше, чем было за аналогичный период 2024 г., сообщает CMWP. В текущем году в Москве сдадут торговые центры примерно на 200 000 кв. м, говорят в IBC Real Estate. По ее данным, прирост составит почти 100%. По словам руководителя отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгении Прилуцкой, за шесть месяцев в российской столице появились ТЦ на 91 000 кв. м, а по итогам года ввод, скорее всего, составит 302 000 кв. м.