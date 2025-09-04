Ввод торговых центров в Москве может снизиться в 2,6 раза

В 2026 г. в Москве будут введены в эксплуатацию торговые центры на 93 000 кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании Commomwealth Partnership (CMWP). По ее данным, это в 2,6 раза меньше, чем запланировано на этот год (244 000 кв. м). Фактически данный показатель, как говорит ее представитель, вернется на уровень 2024 г., когда на рынок вышли объекты на 99 000 кв. м. Похожие прогнозы и у других игроков рынка. По оценкам Nikoliers, в следующем году объем ввода торговых центров сократится в 1,5 раза до 180 000 кв. м, но эта компания считает комплексы не только в Москве, но и в Подмосковье. В IBC Real Estate полагают, что в 2026 г. будет сдано примерно 150 000 кв. м торговых площадей, а это примерно на 25% меньше, чем ожидается в этом году.