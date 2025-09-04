Мэрия Москвы отозвала иск к девелоперу клубного дома Oro в центре столицы

Изначально по этому адресу была согласована гостиница, тогда как застройщик возводит там объект для постоянного проживания (апартаменты. – «Ведомости»), а это может нарушать права добросовестных покупателей, объяснял суть иска представитель ДГИ. На самом участке ранее располагалось здание автоматической телефонной станции. В 2016 г. структура АФК «Система» продала его японской Toyoko Inn Eurasia, которая действительно планировала разместить там первый в России 3-звездочный отель под брендом Toyoko Inn. Но в итоге площадка перешла к Stenoy.