Строившая «Лахта-центр» компания пытается продать свои активы

Турецкая Renaissance Development начала поиск покупателей на торговые центры «Аура»
Екатерина Волкова
Алексей Андронов / ТАСС
Алексей Андронов / ТАСС

Турецкий девелопер Renaissance Development выставил на продажу торговые центры «Аура» в Сургуте и Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. Они уточняют, что на данный момент конкретных претендентов на эти активы нет, но объекты активно предлагаются различным инвестиционным компаниям и фондам. В Renaissance Development на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказался.

Renaissance Development – один из крупнейших иностранных игроков на российском рынке: по данным на 2024 г., ее портфель в нашей стране составлял 740 000 кв. м. Она участвовала в строительстве башни «Лахта-центр» и торгового комплекса «Галерея» в Санкт-Петербурге, небоскребов «Федерация» и «Эволюция» в «Москва-сити».

