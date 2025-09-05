Строившая «Лахта-центр» компания пытается продать свои активы

Турецкий девелопер Renaissance Development выставил на продажу торговые центры «Аура» в Сургуте и Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. Они уточняют, что на данный момент конкретных претендентов на эти активы нет, но объекты активно предлагаются различным инвестиционным компаниям и фондам. В Renaissance Development на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказался.